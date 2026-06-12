Literatura femenina yucateca encuentra espacio de diálogo en la Casa de la Cultura de Progreso

La literatura escrita por mujeres halló un espacio de encuentro, reflexión y diálogo en la Casa de la Cultura de Progreso, donde se realizó la velada Lectura de Obra y Proceso Creativo, organizada con la participación de integrantes del Colectivo de Narrativa Jach Yucatecas, agrupación dedicada a la promoción y difusión de la creación literaria femenina en Yucatán.

Ante estudiantes, promotores culturales, lectores y público interesado en las letras, las escritoras Patricia Guadarrama, Elena Novelo, Rosely Quijano y Adriana Hammeken compartieron fragmentos de sus obras, al tiempo que ofrecieron una mirada cercana a los procesos creativos que dan origen a sus textos.

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Durante el encuentro, las autoras abordaron temas relacionados con sus motivaciones literarias, las experiencias que nutren su escritura y los retos que enfrentan quienes se dedican a la creación. La actividad permitió a los asistentes acercarse de manera directa a la narrativa contemporánea producida en la entidad y participar en un enriquecedor intercambio de ideas.

La sesión fue moderada por María Elena González, conocida en el ámbito cultural como La Toscana BC, quien condujo la conversación entre las participantes y propició un ambiente de cercanía que permitió conocer aspectos poco visibles detrás de cada obra. Entre los temas abordados destacaron la identidad, la memoria, las experiencias personales, la condición femenina y la influencia del entorno yucateco en la construcción de historias y personajes.

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Las escritoras coincidieron en señalar que la literatura continúa siendo una herramienta esencial para expresar emociones, preservar la memoria colectiva y generar reflexiones sobre la realidad social. Asimismo, subrayaron la importancia de contar con espacios culturales que contribuyan a visibilizar el trabajo de las autoras locales y acercar la lectura a públicos de distintas generaciones.

A lo largo de la jornada, también compartieron reflexiones sobre el camino creativo que antecede a cada publicación, explicando cómo surgen las historias, evolucionan los personajes y se integran los procesos de investigación y observación que enriquecen la narrativa.