Entregan tarjetas de la beca Rita Cetina en Campeche en beneficio de casi 26 mil estudiantes de primaria

Entre filas ordenadas, carpetas con documentos bajo el brazo y rostros de alivio, cientos de madres, padres y tutores acudieron esta mañana a la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, en la capital del Estado, para recibir la tarjeta de la beca 'Rita Cetina', un apoyo impulsado por el Gobierno de México que representa un respiro para la economía familiar de cara al próximo Ciclo Escolar 2026-2027.

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Con identificación oficial, actas de nacimiento, CURP y comprobantes de domicilio en mano, las familias esperaron su turno para obtener el plástico que contiene un apoyo único de 2 mil 500 pesos por estudiante de primaria pública, recurso que podrá destinarse a la compra de uniformes, mochilas, zapatos, útiles escolares y otros gastos relacionados con el regreso a clases.

Entre conversaciones sobre listas escolares y el incremento de precios que suele acompañar cada inicio de clases, la entrega de tarjetas se convirtió en una esperanza para miles de hogares campechanos que ven en este programa federal una ayuda para reducir los gastos educativos.

Para muchas madres y padres, el apoyo económico llega en un momento oportuno. Con varios hijos en edad escolar, el desembolso para el regreso a clases representa uno de los mayores retos económicos del año.

La beca 'Rita Cetina' beneficiará en Campeche a 25 mil 970 niñas y niños de educación primaria, quienes comenzarán a recibir este apoyo a través de las tarjetas bancarias. De acuerdo con la Oficina de Representación Estatal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, de ese total, 22 mil 519 estudiantes se integran por primera vez como beneficiarios, mientras que 3 mil 451 recibirán un nuevo plástico debido al vencimiento de su tarjeta anterior.

Durante la jornada, Servidores de la Nación orientaron a las y los asistentes sobre el proceso de activación y uso de las tarjetas, además de resolver dudas relacionadas con los depósitos y la dispersión de recursos. La organización permitió agilizar la atención y garantizar que cada familia recibiera la documentación correspondiente.

La entrega se realiza en distintos puntos del Estado, incluyendo el Centro de Atención de Becas para el Bienestar de Dzibalchén y diversas Sedes Operativas Temporales, con el objetivo de que todas las familias beneficiarias cuenten con el apoyo antes del arranque del próximo ciclo escolar.

Mientras los adultos guardaban cuidadosamente las tarjetas recién recibidas, muchos niños observaban atentos. Para ellos, el plástico representa cuadernos nuevos, lápices, mochilas y uniformes; para sus familias, significa un ahorro importante y la tranquilidad de saber que el próximo regreso a clases será un poco menos pesado para el bolsillo.

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JGH