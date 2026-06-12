Pescadores lanzan ultimátum en Campeche: amenazan con “hacer escándalo" si no les pagan veda

Representantes de pescadores de los muelles de Camino Real, San Román, 7 de Agosto y Lerma en el municipio de Campeche, así como de Champotón, dejaron en claro que el martes 16 de junio es el último día que esperarán para recibir el apoyo de "Veda y Baja Captura".

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Desde el Instituto de Pesca del Estado de Campeche (Inpesca), José Arceo y Carmen de los Ángeles dejaron en claro que, si el pago se retrasa más, harán un escándalo, pues ya esperaron mucho tiempo.

Cabe recordar que, tras una reunión con autoridades del Inpesca, a los hombres de mar se les justificó que el retraso es por problemas de una institución bancaria, sin que se dieran detalles de cuál fue la situación que propició la demora.

Tras lo anterior, urgieron a las autoridades a aumentar el apoyo para el siguiente año, pues apenas reciben 4 mil pesos, que equivalen a unos 11 pesos al día. Señalaron que sería necesario igualar el apoyo que recibe el sector de pesca de altura, el cual asciende a 7 mil 500 pesos.

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JGH