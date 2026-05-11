Perrito se emociona al recibir su pastel de cumpleaños: VIDEO

No cabe duda que los lomitos se han convertido en una parte esencial en las redes sociales, ya que tienen todo tipo de videos, ya sean de travesuras o algo muy tierno y divertido, aunque también son el reflejo del cariño que las familias sienten por sus compañeros de vida.

Un video ha acaparado la atención del público, pues muestra la celebración de cumpleaños que una familia le hizo a su lomito, el se convirtió en el mejor día de su vida. En el clip que ya circula en redes sociales, se muestra como el perrito está sentado en el comedor y justo frente hay un pequeño pastel de cumpleaños.

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La emoción del lomito cautivo al público, ya que no dejaba de mirar fijamente el pastel y se escucha como sus dueños le están cantando ‘Las Mañanitas’. Su familia también le llevó una velita y estaban todos para disfrutar de su gran momento.

Una de las integrantes de la familia, se acercó para ayudarlo a apagar la vela de su pastel, dejando gran emoción entre la familia y por supuesto entre los usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en dejar un comentario al respecto.

Todo emocionado por su pastel 🥺 pic.twitter.com/YrVh3Kj2n7 — Dilo con perritos (@DiloConPerritos) May 7, 2026

"Se lo merece", "Claro que se emocionan y sienten la emoción de los demás", "Que lindo momento", son algunos de los comentarios que ha ocasionado el emotivo momento.

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