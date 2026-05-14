Presidente surcoreano conversó con Sheinbaum Pardo y destacó interés de México por cultura de su país

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario de Corea del Sur, Jae Myung Lee, sostuvieron una conversación telefónica en la que acordaron fortalecer la relación bilateral en diferentes áreas como economía, cultura y energía.

Además, Jae Myung también destacó el interés que existe en México por la cultura coreana, en el marco de las presentaciones que ofreció el grupo BTS en la Ciudad de México, que incluso hizo que Sheinbaum Pardo enviara una carta a su similar coreano para pedirle que regresaran pronto al país para tener más presentaciones.

“Como se podía confirmar la semana pasada cuando decenas de miles de personas se reunieron en la Plaza Zócalo de México para ver a BTS, el interés del pueblo mexicano por nuestra cultura es sumamente alto”.

“México celebra cada 4 de mayo como el “Día del Inmigrante Coreano” y fue el primer país de América Latina al que emigraron los coreanos. Esto demuestra la larga historia de intercambios y amistad entre nuestros dos países”, detalló el presidente surcoreano.

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El mandatario dio a conocer, en una publicación que hizo en sus redes sociales, que conversó con la Presidenta Sheinbaum, en la llamada abordaron como tema principal la necesidad de reanudar a la brevedad las negociaciones del TLC entre Corea y México, para que puedan generarse beneficios reales para ambas naciones.

Otro tema de conversación entre los dos presidentes fue el futbol, pues en la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, México y Corea del Sur son dos selecciones que integran el Grupo A del torneo, una rivalidad que tiene una larga historia en el torneo mundialista.

“Asimismo, deseo sinceramente el éxito de la Copa Mundial que se celebrará el próximo mes en México. Corea y México están en el mismo grupo y se enfrentarán en la fase de grupos de la Copa Mundial el próximo 18 de junio. Espero que sea un partido memorable que pueda ser disfrutado por los pueblos de ambos países, más allá del resultado”, afirmó el mandatario del país asiático.

“Espero que el próximo encuentro con la Presidenta contribuya a profundizar aún más la asociación estratégica entre nuestros dos países y sirva como una oportunidad para materializar nuestra cooperación con miras al futuro. Presidenta @Claudiashein, espero poder verla en México en un futuro próximo”, concluyó Jae Myung Lee.