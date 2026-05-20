Joven mexicano logró llenar su álbum del Mundial con solo 1 pesos: VIDEO

El creador de contenido conocido como ‘Gonzok’ se hizo viral en las redes sociales, después de que se propuso el objetivo de llenar su álbum del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, solamente gastando un peso.

Recordemos que, desde que salió a la venta, han sido muchas las personas que han tomado la decisión de adquirirlo para llenarlo y poder seguir con esta tradición futbolera, la cual nació en la edición de México 1970.

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Influencer llena su álbum del Mundial 2026 con un peso

El joven decidió llenar su álbum con algunas dinámicas, es importante mencionar que solo comenzó con un peso, haciendo cambios, ventas y algunos retos, todo con el objetivo de completar su colección sin tener que gastar dinero.

Y es que, algunos expertos han mencionado que las personas que lo han llenado, han gastado como mínimo 5000 mil pesos, lo que equivale al precio de dos cajas con 100 sobres cada una, mientras que otros han tenido que hacer una inversión superior a los 10 mil pesos.

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Sin embargo, ‘Gonzok’, comenzó con un peso que logró convertir en diez, tras comprar y vender una pluma, después se puso a jugar piedra, papel o tijeras, haciendo apuestas. Partiendo de ahí, comenzó hacer varias estrategias para ganar más dinero, vendió caricaturas, compró y vendió aguas y refrescos, para posteriormente poder comprarse una caja.

Sus únicas reglas, que todo lo conseguido viniera de ese peso, completar el álbum antes que su hermano, quien sí podía usar dinero y hacerlo en menos de 100 horas. Su plan tenía tres etapas: juntar dinero, comprar estampas y la última hacer intercambios.

Una vez que tuvo las estampas, comenzó a intercambiar con sus amigos, con quienes hizo algunas negociaciones para conseguir nuevas estampas, también decidió acudir a Bellas Artes, donde varios seguidores se reúnen para hacer uno que otro intercambio, tras cuatro días de trabajo intenso, logró su objetivo.

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