Licencias de conducir en Yucatán: quiénes tienen descuentos del 50 hasta el 100%

Miles de personas en Yucatán podrán obtener descuentos de hasta el 100 por ciento en el trámite de licencias y permisos para conducir durante todo 2026, gracias al Decreto 143/2025 emitido por el Gobierno del Estado.

La medida, publicada en el Diario Oficial del Gobierno estatal, estará vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y tiene como objetivo apoyar la economía de sectores vulnerables, trabajadores con bajos ingresos y personas que buscan incorporarse al mercado laboral.

¿Quiénes tendrán descuento del 50% en la licencia de conducir?

De acuerdo con el decreto, se aplicará una exención del 50 por ciento en el pago de licencias y permisos para conducir a:

Trabajadores asalariados en activo.

Trabajadores no asalariados.

Personas jubiladas.

Personas pensionadas.

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El beneficio será válido únicamente para licencias con vigencia de dos años y permisos para conducir establecidos en la Ley General de Hacienda del Estado.

Para acceder al descuento, los solicitantes deberán comprobar que perciben un ingreso promedio diario de hasta cuatro veces y medio el salario mínimo general vigente en Yucatán.

¿Quiénes podrán tramitar gratis la licencia en Yucatán?

El Gobierno del Estado también autorizó la exención total del pago de licencias para ciertos grupos sociales considerados prioritarios.

Las personas que podrán obtener la licencia de conducir gratis son:

Amas de casa que no tengan ingresos fijos ni otra fuente económica.

Estudiantes de escuelas públicas o privadas que cuenten con una beca otorgada por alguna dependencia gubernamental.

Personas desempleadas que residan en Yucatán y necesiten la licencia como requisito para conseguir trabajo.

Requisitos para obtener el descuento o la licencia gratis

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) será la encargada de validar que los solicitantes cumplan con las condiciones establecidas en el decreto. Los documentos que deberán presentar son:

Trabajadores asalariados

Constancia de inscripción al sistema de seguridad social.

Último recibo de nómina.

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Trabajadores no asalariados

Constancia emitida por la agrupación sindical o cooperativa a la que pertenezcan.

Jubilados y pensionados

Documento que acredite su condición.

Último recibo de pago.

En el caso de estudiantes, amas de casa y personas desempleadas, deberán acreditar su situación conforme a los lineamientos que establezca la SSP.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los descuentos?

Los beneficios para tramitar licencias de conducir con descuento o gratis en Yucatán estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las autoridades estatales señalaron que esta medida busca facilitar el acceso a documentos oficiales indispensables para trabajar, estudiar y realizar actividades cotidianas, además de representar un alivio económico para miles de familias yucatecas.