Alfredo Adame reta a Lupillo Rivera a subirse al ring, tras llamarlo 'cobarde'

Después de los eventos de boxeo entre celebridades, son varios los famosos que han sido cuestionados sobre si en algún momento se subirán al ring, mientras que otros han lanzado retos de forma directa. En esta ocasión, fue el propio Alfredo Adame, quien ha retado a un cantante de regional mexicano.

Recordemos que Alfredo Adame estuvo presente en la primera edición de Ring Royale, donde se enfrentó a Carlos Trejo, a quien logró mandar a la lona de forma contundente.

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La victoria le ha dado a Alfredo Adame, le ha dado mucha confianza para poder retar a otras personalidades, en esta ocasión se trata de Lupillo Rivera a quien el influencer ha llamado cobarde.

Alfredo Adame ha retado a Lupillo Rivera a una pelea de box

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Alfredo Adame no dudó en explotar contra Lupillo Rivera, incluso lo llamó cobarde y lo retó a ponerse los guantes y subirse al ring.

Además, reveló que Lupillo Rivera ha sido contactado por Poncho de Nigris para ser parte de la segunda edición de Ring Royale, pero este se ha negado a formar parte de la cartelera.

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“No se quiere subir conmigo al ring, es un cobardón. Ya van cuatro veces que le digo: ‘Órale, súbete’, porque ahora Poncho de Nigris le llamó y le dijo que no, pues entonces Lupillo súbete conmigo en septiembre”

Cabe mencionar que entre ellos existe una rivalidad, pues ambos estuvieron en la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo en 2024. Sus personalidades no ayudaron, por lo que terminaron peleados y con amenazas de llegar al terreno de lo legal.

¡Lupillo Rivera podría ser el próximo RIVAL de Alfredo Adame en el ring! Además, se solidariza con la Familia Aguilar tras ola de hate #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/y4lt1RKPhb — De Primera Mano (@deprimeramano) May 19, 2026

Hasta el momento, Lupillo Rivera no ha mencionado nada sobre las declaraciones de Alfredo Adame.

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