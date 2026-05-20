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Restaurantes en Campeche reducen horarios por crisis económica

Restaurantes de Campeche modifican horarios y días de operación para evitar pérdidas y cierres ante la baja demanda y la crisis económica estatal.

David Vázquez

Por David Vázquez

20 de may de 2026

1 min

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Algunos negocios evalúan no abrir ciertos días para reducir pérdidas.
Algunos negocios evalúan no abrir ciertos días para reducir pérdidas. / Alejandro Pech

Para evitar el cierre definitivo de negocios, los afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y establecimientos externos están apostando por modificar sus horarios y días de operación, entre otras acciones, ante la compleja realidad económica que atraviesa la entidad.

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El presidente de la Canirac Campeche, Rodrigo Bojórquez Ruiz, destacó que incluso existen jornadas completas en las que se analiza si es viable abrir o no un establecimiento. Esto tiene como fin evitar pérdidas económicas severas en los días donde la demanda de servicios es prácticamente nula.

De acuerdo con la más reciente actualización del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) del Inegi, en el estado existen 6 mil 364 establecimientos dedicados a la preparación de alimentos y bebidas.

Del total estatal, 2 mil 46 negocios se ubican de manera específica en el municipio de Campeche. Estos se dividen en 15 dedicados a los servicios de preparación de alimentos por encargo; 44 del giro de centros nocturnos, bares, cantinas y similares; así como mil 987 enfocados en la preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas de consumo inmediato.

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JGH

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