Menor se desploma por presunto golpe de calor en paradero de Campeche y termina hospitalizado

Un menor de edad terminó lesionado luego de sufrir una descompensación provocada por las altas temperaturas, cuando se encontraba en el paradero de camiones ubicado sobre la avenida López Portillo. Tras perder el conocimiento, el adolescente cayó de manera violenta al pavimento, golpeándose fuertemente la cabeza y uno de los brazos, lo que le provocó heridas sangrantes.
Testigos que presenciaron el hecho corrieron para auxiliar al joven, mientras que otros daban aviso al número de emergencias. Minutos después, arribaron elementos policiacos y paramédicos del sector salud, quienes brindaron atención prehospitalaria al menor para estabilizarlo debido a las lesiones y al cuadro de deshidratación que presentaba.
Debido a su estado, el adolescente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. Al sitio del incidente también llegaron familiares y personal docente del Conalep, plantel donde presuntamente estudia el menor afectado.
JGH