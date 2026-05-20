Imputan a chofer de autobús por mortal choque en la carretera Campeche-Mérida

La Fiscalía General del Estado informó la imputación de un conductor de autobús identificado como R.T.M., acusado de provocar un fatal accidente carretero en el tramo Halachó-Maxcanú de la vía Campeche-Mérida, donde tres personas perdieron la vida y otras tres resultaron lesionadas.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron la mañana del pasado 12 de mayo, cuando el ahora imputado conducía un autobús Mercedes Benz sin placas de circulación sobre dicha carretera. Presuntamente, por falta de precaución, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra una camioneta Ford Ranger que circulaba de sur a norte.

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Tras el fuerte choque, tres ocupantes de la camioneta sufrieron lesiones que tardan menos de 15 días en sanar. Sin embargo, en la parte trasera del vehículo viajaban otras tres personas que fallecieron de manera trágica, luego de que la estructura posterior de la unidad se desprendiera y los proyectara hacia la vegetación a un costado de la carretera.

En el percance también estuvo involucrado un automóvil Chevy Monza, el cual presentó daños materiales, al igual que las demás unidades implicadas en el accidente.

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Por estos hechos, la FGE formuló imputación contra R.T.M. por los delitos de homicidio culposo en agravio de tres personas, lesiones culposas y daño en propiedad ajena, todos cometidos por culpa, dentro de la causa penal 47/2026.

Durante la audiencia celebrada ante una Juez de Control, la representación social solicitó la imposición de medidas cautelares, mismas que fueron concedidas. Entre ellas destacan la prohibición de salir del Estado, firma periódica, pago de multa y vigilancia permanente por parte del Centro Estatal de Medidas Cautelares durante todo el tiempo que dure el proceso judicial.