Chumel Torres ofrece disculpas tras críticas por burlas a persona con Síndrome de Down

El presentador y comediante mexicano Chumel Torres se encuentra en el centro de una fuerte polémica en redes sociales tras haber utilizado la imagen de una persona con síndrome de Down para burlarse de otro usuario. Ante la oleada de críticas y la indignación colectiva, el influencer eliminó la publicación y emitió una disculpa pública.

El conflicto comenzó cuando Torres usó dicha fotografía con la intención de demeritar la opinión de Adrián Chávez, un reconocido profesor y lingüista con quien ya había mantenido debates en X (antes Twitter). La imagen rápidamente generó indignación entre los usuarios que comenzaron a criticarlo en redes sociales.

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¿Cuál fue la disculpa de Chumel Torres tras burlas a personas con Down?

La presión social y las acusaciones de discriminación obligaron a Chumel Torres a dar marcha atrás. Aunque buscó matizar el hecho asegurando que no buscaba dañar a nadie; los usuarios en redes sociales criticaron fuertemente al comediante, fue tal que pidieron a Radio Fórmula su salida de la empresa.

Esto llevó al comediante a usar su cuenta oficial de X (antes Twitter) a pedir disculpas a los usuarios y señalar que su cuenta principal no tiene relación alguna con la empresa; esto con la finalidad de no perder su empleo. Chumel señaló que “la regó” con usar la imagen para demeritar a Adrián Chávez.

Chumel Torres ofrece disculpas tras críticas en redes sociales. / X: @ChumelTorres

"Amigos: Ahora sí la súper regué con la imagen esa que está siendo viral de mi respuesta. Una disculpa a la gente que se haya ofendido. No era la intención para nadota". escribió el comediante en su disculpa lanzada en su cuenta oficial de X. Además de pedir disculpas a compañeros ejecutivos y directivos.

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