Tunden en redes a Chumel Torres por burla hacia personas con síndrome de Down

El comunicador y comediante mexicano Chumel Torres se encuentra en el centro de una fuerte controversia en redes sociales tras publicar un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) que ha sido calificado por miles de usuarios como discriminatorio y sumamente insensible hacia las personas con síndrome de Down.

La controversia comenzó cuando el comediante contestó de manera burlona a un internauta. Dentro de este mensaje; Torres hizo comentarios despectivos que se encontraban relacionados con dicha condición, este mensaje fue rápidamente criticado por los usuarios que comenzaron a criticar al comediante.

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¿Cuál fue el comentario de Chumel Torres hacia las personas con Down?

Chumel Torres buscaba burlarse de Adrián Chávez, profesor con él que ha tenido problemas desde tiempo atrás. Sin embargo; la polémica escaló cuando el comediante usó una foto de una persona con síndrome de Down para burlarse del profesor; comentario que provocó la molestia de usuarios.

Aunque Torres eliminó el mensaje de su cuenta de X e intentó borrar toda la conversación, los usuarios salvaron la información y la comenzaron a compartir en otras redes sociales. Esto llevó a que otros internautas expresaran su molestia en contra del comediante por usar una condición para generar burlas.

Mensaje de Chumel Torres en redes sociales. / X: @ChumelTorres/Captura de pantalla

Este tipo de polémicas no son ajenas al creador de contenido, quien a lo largo de su trayectoria en los medios digitales ha sido señalado en repetidas ocasiones por utilizar un humor basado en el racismo, el clasismo y la discriminación.

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