Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba desata polémica tras declaraciones del VIH

Este 7 de mayo de 2026, Rubén Albarrán, el icónico vocalista de Café Tacvba, se ha vuelto tendencia tras la difusión de una vieja entrevista en la que cuestiona el origen y la existencia del VIH/SIDA, calificándolo como una "teoría conspirativa". Comentarios que han generado revuelo en redes sociales.

Fue durante una entrevista a inicios de años que el músico habló de este virus y del COVID-19, comentando teorías de conspiración relacionadas con ambas enfermedades. Estos clips se han vuelto virales en diversas plataformas, espacio en donde usuarios han generado fuertes críticas.

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¿Qué dijo Rubén Albarrán sobre el VIH?

Durante una conversación con el creador de contenido Javier Paniagua, Albarrán afirmó que muchas teorías anteriormente tildadas de "conspiranoicas" han resultado ser reales. El músico señaló directamente a figuras históricas de la medicina, como el Dr. Anthony Fauci y el Dr. Robert Gallo, acusándolos de haber "desarrollado este virus" de forma deliberada.

Incluso fue más allá al relatar anécdotas personales sobre parejas diagnosticadas con el virus, insinuando que el comportamiento de la enfermedad no coincide con lo que dicta la ciencia oficial. Estas declaraciones no son un hecho aislado, sino que refuerzan la postura que Albarrán ha mantenido durante el último año.

El cantante ha declarado que no consume medicamentos alopáticos y que prefiere sanar a través de "remedios de la tierra", vaporizaciones de hierbas y medicina tradicional indígena, como la de la comunidad Comca'ac. Sin embargo; estos comentarios han generado gran revuelo en redes sociales.

Reacción de los usuarios ante los comentarios de Rubén Albarrán

Usuarios criticaron que una figura con tanta influencia promueva ideas que invalidan décadas de investigación científica y que podrían desincentivar el tratamiento en pacientes. Además, han cuestionado el uso de su plataforma para difundir teorías sin sustento científico en una era de alta viralidad.

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