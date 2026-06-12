Alejandro Speitzer fue 'robado' por otro influencer en la inauguración de la Copa Mundial: VIDEO

El día de ayer, se vivió la inauguración de la Copa Mundial 2026, la cual se hizo en el Estadio Ciudad de México, la cual contó con la presencia de muchos famosos, entre ellos fue el actor Alejandro Speitzer, quien se mostró muy emocionado por poder presenciar este evento en vivo.

Sin embargo, no todo fue alegría, pues el actor tuvo un fuerte altercado con un influencer, momento que quedó grabado y que ha comenzado a hacerse viral.

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Alejandro Speitzer vive complicado momento en la inauguración del Mundial

Alejandro Speitzer estuvo compartiendo su experiencia en la inauguración con otras personalidades como Juan Pa Zurita, ‘El Escorpión Dorado’, Kenia Os, quienes fueron invitados por una marca deportiva y llegaron al lugar en una camioneta.

En el interior ‘El Escorpión’ comenzó a grabar y aseguró que tenía mucha sed, sin dudarlo decidió bajarse y ‘asaltar’ a la camioneta de enfrente.

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“Vamos rumbo al estadio, pero venimos muy secos… creo que enfrente si traen algo de tomar, ¿qué quieren?, sí, sí, voy a ver, los voy a espantar… quiero algo de tomar”

En las imágenes se puede observar como el famoso empieza a golpear la ventana a lo que el actor baja el vidrio y le da unas latas de la bebida que venía consumiendo; ante esta situación tan descarada, Alejandro Speitzer entró en ambiente.

El actor sacó una máscara de su chamarra y no dudaron de bajarse por el tráfico que había, aunque esto sucedió en cuestión de segundos, las risas entre los famosos no se hicieron esperar.

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