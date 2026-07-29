Caídas de motocicleta y choques encabezan emergencias durante las vacaciones de verano en Cancún

Las principales atenciones de los servicios de emergencia durante las vacaciones de verano han estado relacionadas con caídas de motocicleta y percances viales, de acuerdo con un balance preliminar de las actividades de la Cruz Roja Mexicana.

Del 1 al 21 de julio, los paramédicos de la benemérita institución brindaron un total de 500 atenciones de urgencia, principalmente por hechos de tránsito. De esa cifra, 62 correspondieron a caídas de motocicleta, 53 a choques y siete a personas atropelladas.

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La Cruz Roja informó que su personal también proporcionó primeros auxilios a 38 personas que resultaron lesionadas por golpes durante riñas, mientras que otras cuatro recibieron asistencia tras sufrir heridas por impactos de bala en distintos puntos de la ciudad.

Entre los servicios de ambulancia que realizaron está el traslado de 152 pacientes a diversos hospitales y atendieron otros 184 casos por diferentes causas, entre ellas cortaduras y lesiones provocadas por caídas de peatones.

Paramédicos de la Cruz Roja han brindado más de 10 mil servicios de ambulancia en lo que va del 2026, en respuesta a los llamados de auxilio realizados por la ciudadanía.

No obstante, la cantidad de emergencias que se presentan en la ciudad es mucho mayor, debido a que una parte importante de los traslados también es cubierta por unidades de la Dirección de Protección Civil y empresas particulares.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo activó el operativo vacacional de verano desde el pasado 6 de junio, con el propósito de atender el incremento en la movilidad de visitantes generado por el torneo internacional de futbol que se desarrolló en el país.

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Como parte de estas acciones, las autoridades dieron el banderazo de salida a las unidades de las corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio que participan en el operativo “Verano Mundialista Quintana Roo 2026”, el cual continúa vigente con la participación de más de 9 mil elementos.

La vigilancia especial se mantiene en playas, carreteras, aeropuertos, zonas hoteleras, corredores turísticos y áreas urbanas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y brindar mayor protección tanto a los habitantes como al aumento de visitantes que se espera durante esta temporada en todo el estado.