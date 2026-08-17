Alarma la venta ilegal de camarón en ciudad del Carmen

La depredación y venta de camarón durante el periodo de veda persisten en la zona de Ciudad del Carmen, situación que genera preocupación entre los integrantes de la industria pesquera. Francisco Romellón Herrera, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), señaló que pese a las restricciones vigentes todavía existen personas que ofrecen el producto en comunidades como la Península de Atasta.

Explicó que durante sus visitas a la Isla carmelita ha constatado que en Atasta algunas personas continúan con la venta de camarón en las puertas de sus viviendas, lo que resulta preocupante porque la especie se encuentra bajo un periodo de protección y su captura no debería existir en aguas del Golfo de México.

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Romellón Herrera recordó que la veda del camarón inició el 1 de junio, por lo que durante este periodo está prohibida la pesca de la especie en el Golfo de México. Además, existe una veda permanente en la zona comprendida entre cero y 20 millas náuticas, desde Isla Aguada hasta Belice.

El presidente de la Canainpesca indicó que la comercialización irregular no se limita a las calles o domicilios de las comunidades pesqueras, también se han detectado publicaciones en redes sociales y plataformas digitales como Mercado Libre y TikTok.

Tan solo entre 2024 y 2025, hubo una reducción de 249 toneladas de captura, al pasar de 2,459 toneladas en 2024 a 2,210 toneladas en 2025, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca de Conapesca.

Ante esta situación, el sector pesquero ha presentado cartas y denuncias ante las autoridades, además de exigir la intervención de la Secretaría de Marina (Semar), Conapesca, Profepa y el Instituto de Pesca, aunque hasta el momento no hay respuesta favorable.

El dirigente advirtió que la falta de vigilancia puede generar consecuencias graves para la próxima temporada de captura, ya que si la veda no recibe protección, las poblaciones de camarón enfrentarán mayor presión antes de completar su ciclo biológico.

Romellón Herrera sostuvo que la depredación de especies pesqueras es uno de los principales problemas de la actividad en Campeche, pues la captura durante periodos de protección impide la reproducción adecuada.

Finalmente, relacionó esta problemática con los resultados de otras pesquerías, como la del pulpo, cuya temporada ya comenzó pero no ha alcanzado las expectativas iniciales.