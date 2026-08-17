Cable de alta tensión de la CFE cae de un poste y lesiona a un transeúnte en Isla Mujeres

Un cable de alta tensión cayó sobre la calle de la escuela primaria César Mendoza provocando la lesión a un transeúnte, el cual fue llevado al hospital para su valoración, informaron fuentes de Protección Civil al controlar la quema de dos vehículos estacionados en el lugar.

Este incidente, que sucedió poco antes de las 17:00 horas, provocó nuevo apagón en la parte centro y sur de la isla, pues antes del mediodía se interrumpió más de dos horas a causa de la caída de cuatro postes en la avenida Juárez.

La caída de la línea obedece, supuestamente, a la falta de mantenimiento de la red, de acuerdo con los primeros datos filtrados entre el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Una primera versión explicó que el fuego lo habría generado un transformador en esa arteria, pero la gente de Protección Civil confirmó que se trataba de un cable eléctrico que se desprendió del poste.

Como antecedente a este hecho, según los vecinos Adolfo Tun y Eusebio González, hace más de 30 años mató a un menor un cable cargado de energía en la calle Hidalgo sur en el Centro histórico.

Ahora la gente, dijo el último, teme que se repita este tipo de accidentes por presunta irresponsabilidad de la CFE. Sobre la quema de los vehículos fue daño total, por lo que los dueños piden reparación de daños. Ahora, aguarda la gente que caiga la lluvia para refrescar la tarde.