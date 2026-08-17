Médico dormita al volante y termina incrustado sobre ruinas arqueológicas de Tohcok, en Hopelchén

Un vehículo conducido por un médico del Hospital del IMSS Bienestar “Dr. Pedro Lara y Lara” de la ciudad de Hopelchén se salió del camino y terminó dentro de la zona arqueológica de Tohcok, “calzado” encima de una estructura y, pese a lo aparatoso del accidente, afortunadamente el galeno resultó sólo con lesiones leves.

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De acuerdo con datos recabados en el lugar de los hechos, el accidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas de este lunes, en el kilómetro 82 de la carretera federal 261 Hopelchén a Campeche, cuando el galeno E. G., empleado de la Secretaría de Salud del Estado y adscrito al área de Medicina General del mencionado hospital, se dirigía a la capital del Estado.

La unidad era conducida por un médico del Hospital IMSS Bienestar. / Mauriel Koh

Aunque no se saben con exactitud las causas del accidente, porque el punto del hecho de tránsito es una recta, todo indica que el galeno se habría dormitado y perdió el control del volante de su unidad, se salió del camino y avanzó unos 20 metros hasta ingresar al área federal de la mencionada zona arqueológica y terminar calzado sobre una estructura de las ruinas, que están a menos de cinco metros de la carpeta asfáltica.

El vehículo es de color negro, de la marca Chirey, tipo Amazon, con placas de circulación DFP 997 C, que prácticamente quedó calzado sobre una estructura media de esa zona arqueológica.

Al lugar de los hechos, a bordo de una ambulancia, llegaron paramédicos de la Asociación de Voluntarios de Emergencias y Desastres, Anved, quienes valoraron al médico, quien, pese a lo aparatoso del hecho de tránsito, resultó con lesiones leves en el brazo derecho, heridas que le fueron curadas en el lugar y no fue necesario su traslado al hospital de la ciudad de Hopelchén.

El médico únicamente presentó lesiones leves en el brazo derecho. / Mauriel Koh

Al lugar de los hechos arribaron policías municipales, quienes se hicieron cargo del accidente, en tanto llegue la Guardia Nacional, por ser un accidente en camino federal, además de que también esperaban a personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH.

Se destaca que esa zona arqueológica se ubica a unos cinco kilómetros de la ciudad de Hopelchén y es el segundo accidente que sucede prácticamente en el mismo lugar en menos de seis meses, pues el 25 de marzo de este año, el exalcalde R. I. Y. también se salió del camino y terminó casi dentro de esa zona arqueológica.

JGH