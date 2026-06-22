Dan el último adiós a Oliver Tree en la CDMX con el Dr. Simi: FOTOS

El pasado 14 de junio, el mundo de la industria musical se paralizó después de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Oliver Tree, el cantante de tan solo 32 años que perdió la vida en un accidente aéreo en Río de Janeiro, en Brasil.

La situación causó un gran dolor entre sus seres queridos, pero también entre sus millones de seguidores y fans en todo el mundo, tan solo en México, por medio de la plataforma de Facebook, hicieron convocaron rendirle homenaje en el Monumento a la Revolución de la capital mexicana y darle el último adiós.

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Rinden homenaje a Oliver Tree en la CDMX

Fue el pasado 20 de junio, cuando se llevó a cabo este evento, el cual contó con varias sorpresas. Los fans de Oliver Tree se dieron cita a las 15:00 horas.

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En el lugar se encontraron diversos dibujos, lonas y pancartas donde se despedían del cantante, quien siempre mostró un cariño especial por nuestro país.

Una de las sorpresas, fue la asistencia de un doble muy parecido al famoso y un Dr. Simi con el atuendo de Oliver Tree, quienes fueron los encargados de animar el ambiente en el Monumento a la Revolución.

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