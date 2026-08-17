Concert Week 2026: conciertos al 2x1, fechas, artistas y cómo comprar boletos

Si tenías pendiente asistir a un concierto, Concert Week 2026 puede ser una oportunidad para conseguir boletos al 2x1. La promoción reúne más de 150 conciertos y festivales participantes en México y estará disponible durante una semana.

La campaña es resultado de una alianza entre OCESA, Ticketmaster y Banamex, con una cartelera que incluye propuestas nacionales e internacionales de diferentes géneros musicales y espectáculos programados en distintas ciudades del país.

¿Cuándo es Concert Week 2026?

La promoción de Concert Week 2026 comenzó este lunes 17 de agosto y permanecerá disponible hasta las 23:59 horas del lunes 24 de agosto de 2026, aunque el beneficio depende de la existencia de boletos y localidades participantes.

Durante este periodo, los interesados pueden consultar los eventos incluidos, revisar las secciones disponibles y elegir el espectáculo que mejor se ajuste a sus preferencias.

¿Qué artistas participan en Concert Week 2026?

La cartelera contempla más de 150 conciertos y festivales, por lo que la oferta abarca diferentes estilos y ciudades. Entre los artistas y espectáculos destacados se encuentran:

Maroon 5

Def Leppard

Alejandro Sanz

Babasónicos

Apocalyptica

Anyma

Fobia

Rosalía

Panteón Rococó

Chingadazo de Kung Fu

La selección no se limita a estos nombres. También existen otros eventos disponibles en ciudades como Guadalajara y Monterrey, por lo que es necesario revisar la cartelera oficial para conocer todas las opciones y las localidades que participan en la promoción.

¿Cómo comprar boletos al 2x1?

Para aprovechar el beneficio de Concert Week, primero debes consultar la cartelera oficial y localizar el concierto o festival al que deseas asistir.

Después, verifica que las localidades que vas a seleccionar estén marcadas específicamente con la promoción CONCERT WEEK, ya que no todos los lugares de un mismo evento necesariamente cuentan con el descuento.

La promoción permite adquirir 2, 4, 6 u 8 boletos. Es decir, la compra debe realizarse siempre en cantidades pares y no aplica para la adquisición de una sola entrada.

Finalmente, el pago debe efectuarse con una tarjeta de crédito o débito Banamex participante. En los boletos elegibles, el beneficio representa un descuento equivalente al 50 por ciento cuando se adquieren en los múltiplos establecidos.

Paso a paso para aprovechar la promoción

1. Consulta la cartelera: busca el concierto o festival que quieras dentro de los eventos participantes.

2. Revisa las localidades: confirma que los asientos disponibles estén identificados con la promoción.

3. Elige tus boletos: puedes comprar 2, 4, 6 u 8 entradas.

4. Paga con Banamex: utiliza una tarjeta de crédito o débito participante.

5. Comprueba el descuento: verifica que el beneficio se haya aplicado antes de finalizar la operación.

6. Termina la compra: confirma el pago y conserva tus boletos para el evento.

¿Qué tarjetas Banamex participan?

La promoción contempla tarjetas de crédito y débito Banamex participantes, aunque las tarjetas corporativas están excluidas.

Además, algunas compras realizadas con tarjetas de crédito Banamex pueden tener acceso a tres meses sin intereses, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. Para esta modalidad se requiere un consumo mínimo de 3 mil pesos en Ticketmaster o Eticket.

Los meses sin intereses son un beneficio independiente de la promoción 2x1, por lo que conviene revisar las condiciones aplicables antes de completar la compra.

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos de Concert Week 2026 pueden adquirirse en línea mediante Ticketmaster y Eticket, siempre que el evento seleccionado forme parte de la campaña y tenga localidades disponibles para la promoción.

¿Cuántos boletos puedo comprar?

El beneficio permite adquirir entre dos y ocho entradas, siempre en múltiplos de dos:

2 boletos

4 boletos

6 boletos

8 boletos

La promoción no aplica para compras individuales, por lo que es necesario seleccionar al menos dos entradas participantes.

¿Cuándo termina Concert Week 2026?

La campaña finalizará el lunes 24 de agosto a las 23:59 horas. Sin embargo, la disponibilidad puede cambiar antes de esa fecha, especialmente en los conciertos con mayor demanda.

Por ello, si ya tienes identificado un evento, lo recomendable es revisar cuanto antes las localidades disponibles, confirmar que tengan el distintivo de Concert Week y verificar las condiciones de pago antes de completar la compra.