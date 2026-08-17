Tráiler volcado bloquea carretera Campeche–Carmen

La mañana de este lunes, un tráiler quedó atravesado sobre la carretera federal Campeche–Carmen, cerca del entronque de Sabancuy. No hay paso en ambas direcciones.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 7:30 horas en el tramo antes referido, aunque hasta el momento se desconocen las causas de la volcadura.

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El percance mantiene bloqueado el paso a la circulación, situación que ha generado complicaciones para los conductores.

Ante la situación, algunos automovilistas han intentado avanzar por los costados de la carretera, entre la maleza, para continuar su trayecto. Un colectivo quedó atascado al tratar de cruzar por la zona rumbo a Carmen.

Grúas retirarán tráiler volcado en carretera federal

El vídeo fue divulgado en redes sociales por el usuario Mario Cruz.

Se prevé que en las próximas horas la unidad sea retirada con el apoyo de grúas. Mientras tanto, se recomienda a los conductores extremar precaución y transitar con cuidado.