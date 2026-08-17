Aprieta EU el cerco migratorio: más de 20 yucatecos han sido deportados en seis meses

El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos ya tiene efectos en Yucatán. Más de 20 yucatecos han sido deportados durante el primer semestre del año, mientras otros connacionales permanecen bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses a la espera de su expulsión.

El escenario ocurre en medio de una ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump, que ha elevado las detenciones y deportaciones de personas que permanecen en Estados Unidos sin una situación migratoria regular. De acuerdo con cifras reportadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en lo que va del año fiscal 2026 han sido deportadas 356 mil 389 personas y actualmente más de 65 mil permanecen bajo custodia de la agencia.

La estrategia no se concentra únicamente en quienes intentan ingresar recientemente al país. Organizaciones especializadas en migración han advertido que el aumento de las deportaciones también alcanza a mexicanos que llevaban tiempo viviendo en Estados Unidos, un cambio que repercute directamente en comunidades mexicanas que durante años han mantenido vínculos familiares y económicos con sus paisanos radicados en ese país.

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En Yucatán, la nueva realidad comienza a reflejarse en la atención que las autoridades brindan a quienes regresan de manera forzada.

Entregan ayuda económica

Senayda Rosel May, subdirectora de Atención a Migrantes del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), informó que durante 2026 se ha registrado un incremento en las deportaciones y que la dependencia atiende en promedio cuatro casos al mes, a los cuales da seguimiento.

Del grupo de poco más de 20 yucatecos deportados durante los primeros seis meses del año, 13 han recibido apoyos económicos de hasta 10 mil pesos por parte del Gobierno del Estado para facilitar su proceso de readaptación.

El recurso busca servir como respaldo durante las primeras semanas posteriores al retorno y puede utilizarse para iniciar un pequeño negocio o contar con un sustento mientras la persona consigue nuevamente una fuente de ingresos.

La funcionaria explicó que el objetivo es que el regreso no signifique quedar sin alternativas económicas después de haber perdido, en muchos casos de manera abrupta, la posibilidad de continuar trabajando y viviendo en Estados Unidos.

Bajo resguardo del ICE

Pero la situación migratoria también alcanza a yucatecos que todavía no han sido expulsados. Rosel May precisó que seis connacionales permanecen bajo resguardo del ICE y esperan que concluya su proceso para ser deportados.

La incertidumbre no sólo afecta a quienes se encuentran detenidos. También llega hasta sus familias en Yucatán, que en ocasiones desconocen el lugar donde están recluidos o las condiciones en las que se encuentran.

“Muchas veces las familias son quienes nos contactan porque se enteran de que la persona ha sido detenida, pero no saben dónde se encuentran o cómo está”, explicó la funcionaria.

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Ante estos casos, Indemaya realiza las canalizaciones necesarias para tratar de obtener información sobre los migrantes y orientar a sus familiares respecto de las instancias correspondientes.

El panorama estadounidense ha incrementado la presión sobre las comunidades migrantes. La política de deportaciones impulsada por la Casa Blanca contempla una aplicación más intensa de las leyes migratorias y ha generado un aumento de las detenciones dentro del territorio estadounidense. En julio, reportes sobre la actividad de ICE señalaban que la agencia había llegado a realizar alrededor de 2 mil arrestos diarios.

Un reinicio de vida

Para los yucatecos que son expulsados, el retorno implica mucho más que cruzar nuevamente la frontera. Significa reconstruir una fuente de ingresos, restablecer vínculos familiares y adaptarse otra vez a una realidad que, en algunos casos, dejaron atrás hace años.