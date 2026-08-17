Apagones en Quintana Roo: CFE y municipios se reúnen para atender apagones y fallas eléctricas

En medio de los constantes apagones y las protestas ciudadanas de los últimos meses, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y autoridades estatales sostuvieron una reunión de trabajo con representantes municipales para revisar las principales necesidades del servicio en Quintana Roo y definir acciones de atención y seguimiento.

En el encuentro participaron autoridades de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum, quienes expusieron las fallas y requerimientos detectados en comunidades y colonias de sus respectivos municipios.

A partir de estos planteamientos, la paraestatal acordó proporcionar un diagnóstico detallado por demarcación, con los circuitos y sectores que requieren mayor atención, así como establecer un programa de trabajo dirigido a los puntos con más incidencias, mediante el reforzamiento de las labores de conservación y modernización de la infraestructura.

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Durante la reunión, la autoridad estatal reconoció la disposición y el acompañamiento de los equipos de la Comisión en Quintana Roo. Destacó que el personal de la empresa ha acudido a audiencias públicas, instalado mesas de atención, escuchado directamente a la ciudadanía y explicado las acciones emprendidas para atender las deficiencias del suministro.

La CFE informó que Quintana Roo dispone de 2 mil 57 MVA de capacidad instalada de transformación, es decir, la capacidad de sus subestaciones y transformadores para distribuir la energía en el estado. Frente a una demanda máxima registrada de mil 370 MW, existe margen para atender el consumo actual y acompañar los nuevos desarrollos habitacionales y el crecimiento de la entidad.

No obstante, se explicó que hay circuitos y sectores específicos de la red que requieren conservación, modernización y reforzamiento. Por ello, la Comisión concentrará labores en las zonas con mayor recurrencia de interrupciones, mediante la sustitución y ampliación de transformadores, cambio de conductores y postes, además del fortalecimiento de subestaciones y redes.

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Para acompañar el crecimiento de Quintana Roo, la CFE presentó los proyectos de infraestructura previstos en distintas regiones. En Benito Juárez se contemplan obras por más de 551 millones de pesos; en Playa del Carmen, por 408 millones y en Othón P. Blanco, por 166 millones, que incluyen nuevas subestaciones y ampliaciones de capacidad.

En Cozumel, la Comisión informó que avanza el proceso de licitación para un nuevo cable submarino de 115 kV y 130 MW de capacidad. De manera paralela se instala una unidad adicional de generación de 25 MW, con el objetivo de incrementar el respaldo energético de la isla.

Como resultado del encuentro, la CFE y las autoridades estatales acordaron mantener una coordinación permanente, dar seguimiento a los planteamientos presentados por cada municipio y ajustar los programas de conservación y modernización para concentrar los esfuerzos donde más se requieren, con el fin de reforzar el suministro en las zonas de mayor demanda y recurrencia de interrupciones.