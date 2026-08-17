Pulpo maya busca conquistar más mercados: supera la última fase de evaluación para obtener sello internacional

Yucatán está a punto de obtener una certificación internacional para la pesquería del pulpo maya, un reconocimiento que permitiría abrir nuevos mercados para este producto, informó Lila Frías Castillo, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables del Gobierno del Estado.

La funcionaria explicó que el proceso está a cargo de la asociación civil FIP Pulpo Yucatán, integrada por industriales y exportadores, que busca obtener el sello del Marine Stewardship Council (MSC), considerado uno de los estándares internacionales de referencia para evaluar la sostenibilidad de las pesquerías.

Precisó que el procedimiento se encuentra en su etapa final, luego de que la pesquería superó la última fase de evaluación, por lo que ahora se encuentra a la espera de la resolución para obtener el reconocimiento.

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Frías Castillo destacó que el distintivo permitirá respaldar la calidad y sostenibilidad del producto y facilitar su ingreso a otros destinos internacionales.

Actualmente, el pulpo maya tiene presencia comercial en España, Italia, Estados Unidos y México. La funcionaria subrayó que se trata de un producto exclusivo de la Península de Yucatán, por lo que la certificación representaría una oportunidad para fortalecer su posicionamiento en el exterior.

A dos semanas del inicio de la temporada de captura, que comenzó el pasado 1 de agosto y concluirá el 15 de diciembre, la funcionaria reportó resultados positivos.

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Señaló que, pese a tratarse de los primeros viajes, las embarcaciones han regresado con “bastante buen producto” y confió en que conforme avance la temporada los pescadores puedan ubicar las principales concentraciones del molusco.

Destacó el esfuerzo de industriales y comercializadores para cumplir con los estándares internacionales y conseguir el reconocimiento, al considerar que permitirá que más países tengan acceso al producto.