Campeche suma 52 muertes por accidentes de tránsito en 2026

En lo que va de 2026, un total de 52 personas han muerto en accidentes de tránsito en el estado de Campeche, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), publicadas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los datos corresponden al corte de agosto y señalan que, de las víctimas, 44 fueron hombres y ocho mujeres. Estos hechos fueron investigados como homicidio a título culposo.

Entre las principales causas de los accidentes se encuentran el exceso de velocidad y, en algunos casos, la combinación de esta conducta con el consumo de alcohol.

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Durante enero se registraron cuatro muertes por accidentes de tránsito: dos hombres y dos mujeres. En febrero se presentó el mayor número de víctimas del periodo, con nueve hombres fallecidos.

En marzo, los accidentes dejaron seis personas muertas: cinco hombres y una mujer. Para abril, se contabilizaron seis hombres fallecidos en hechos de tránsito. Durante mayo se registraron nueve muertes, ocho hombres y una mujer, mientras que en junio hubo cuatro víctimas: dos hombres y dos mujeres.

En julio volvieron a aumentar los fallecimientos, con ocho hombres muertos. Durante agosto se registraron seis víctimas más: cuatro hombres y dos mujeres.

Las estadísticas también muestran que en Campeche se registran miles de accidentes de tránsito cada año. Como referencia, durante 2019 se contabilizaron 4 mil 735 percances, con un saldo de 150 personas fallecidas y 763 lesionadas.

De ese total, 356 accidentes estuvieron relacionados con conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol, mientras que en mil 547 hechos estuvieron involucrados motociclistas. En ese mismo año, los accidentes relacionados con motocicletas dejaron mil 249 personas lesionadas y 76 fallecidas.