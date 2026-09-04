Gokú va a recibir a los pasajeros del Tren Ligero de Guadalajara

Los usuarios del Tren Ligero de Guadalajara van a tener algo nuevo que va a sorprenderlos, pues van a estar acompañados de la voz de Mario Castañeda, quien es un famoso actor de doblaje, famoso por darle voz a Gokú en Dragon Ball Z.

Ahora va a estar en las megafonías de las estaciones del Tren Ligero de Guadalajara, el anuncio se hizo oficial en las redes sociales del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur Jalisco).

Noticia Destacada ¿Hoy es el futuro? Androides 17 y 18: el giro oscuro de Dragon Ball Z

La voz de Gokú va a estar en el Tren Ligero de Guadalajara

En la publicación en donde se anunció que el actor de doblaje va a estar en los mensajes del Tren Ligero de Guadalajara, se colocó el siguiente mensaje, el cual ha causado cierta polémica entre los usuarios.

“Una voz que seguramente reconocerás ahora también forma parte de tus recorridos: Mario Castañeda, reconocido actor de doblaje y voz de personajes como Gokú de Dragon Ball, es la nueva voz que escucharás en nuestras estaciones”

Noticia Destacada Filtran Portada de Dragon Ball Super: Primera a cargo de Toyotaro tras la muerte de Akira Toriyama

Los fans de Dragon Ball, tomaron la noticia de la mejor forma, pues desde hace años han escuchado la voz del famoso actor de doblaje, incluso en la publicación sale Mario Castañeda, donde mostró su emoción por este nuevo proyecto.

“Hola amigos de Guadalajara, ¿Cómo están? Soy Mario Castañeda, actor de doblaje, voz de Gokú de Dragon Ball (…) de muchos personajes de doblaje. Solo quiero comentarles, porque estoy muy emocionado, que voy a ser la voz de darles la bienvenida en el Tren Ligero de Guadalajara. Ahí me van a escuchar, espero que les guste. Para mí es muy emocionante y es un honor”

Sin embargo, otra parte de los usuarios no tomaron la noticia de la mejor forma, pues aseguraron que las autoridades deberían centrar los recursos en las fallas que presenta el transporte.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal