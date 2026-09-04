Iguanas del Cancún FC buscará meterse a zona de clasificación ante Cruz Azul Hidalgo

Con seis puntos hasta el momento, las Iguanas del Cancún FC necesita ganar en el Estadio ‘Andrés Quintana Roo’ al conjunto Cruz Azul Hidalgo para acercarse a zona de clasificación del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX; en juego que se realizará este sábado 5 de septiembre de 2026 desde las 20:00 horas (horario de Quintana Roo); desafío en el que el delantero colombiano José Rodríguez, cumplirá 100 juegos con las Iguanas.

Las Iguanas disputarán su cuarto juego como local en el Estadio ‘Andrés Quintana Roo’ con la necesidad de retomar la senda de la victoria, justo a la mitad de la campaña, después de una victoria (2-0) ante Alacranes de Durango y par de tropiezos frente a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (0-2) y Club Atlético La Paz (1-2), respectivamente.

En cinco compromisos, del torneo, ya que tiene uno pendiente contra Dorados de Sinaloa de la jornada inaugural, el martes 15 de septiembre, en Mazatlán, la escuadra dirigida por el profesor Miguel Ángel Bravo requiere forzosamente los tres puntos para acercarse a zona de clasificación.

Un par de éxitos, tres derrotas, cinco goles a favor, ocho en contra (diferencia de -3) y seis unidades, es el saldo de los caribeños. En la Temporada 2025-2026 (Apertura 2025 y Clausura 2026), cuando fue el mejor equipo con más puntos (55), registró como anfitrión ocho triunfos, cuatro empates, dos derrotas y 28 unidades.

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La ocasión será muy especial, ya que el delantero colombiano, José Rodríguez, cumplirá el centenar de juegos con las Iguanas. Muy bien identificado por la afición de Quintana Roo, el cafetalero arribó al club en el Apertura 2023, semestre en el que fue campeón.

A partir de ese momento y hasta el actual certamen, acumula 44 de los 54 que totaliza en esta categoría (anotó diez con su ex equipo, Alacranes de Durango).

No gana como visitante

Mientras que el rival en turno de los “reptilianos” no gana de visitante, por lo que después motivado por su escandalosa victoria (6-0) en casa a costa de Alteños de Tepatitlán, Cruz Azul Hidalgo sorteará su cuarta visita.

Antes, la filial de La Máquina igualó frente a Tapatío (0-0) y Club Atlético La Paz (1-1) en la jornada inaugural y quinta, en ese orden. Sus números en este renglón, también considera un descalabro (3-0) contra el subcampeón, Jaiba Brava.

En su presentación en esta categoría, los celestes son dirigidos por el colombiano de 32 años, Esteban Landazabal. Del Clausura 2024 al Clausura 2026, encabezó a la Sub-21 y 19 de Rayados de Monterrey.

Finalmente, como antecedente, la escuadra azul jugó en la extinta Liga de Ascenso y posteriormente en Liga Premier, hasta su desaparición en 2021, cuando logró el subcampeonato, por lo que en el arranque del torneo se mantienen con un ganado, tres empates, par de derrotas, nueve goles a favor, siete en contra (+2 su diferencia) y seis puntos, es el saldo de La Máquina.