Erik Lira no llegó al Mónaco, pero ya analiza nuevas ofertas para salir de Cruz Azul

El futuro de Erik Lira dio un giro inesperado. El mediocampista mexicano tuvo que regresar a Cruz Azul después de que su transferencia al AS Mónaco se viniera abajo en las últimas horas del mercado de fichajes.

Lira ya se reincorporó a los trabajos con La Máquina y tuvo su primer entrenamiento en las instalaciones de La Noria. Sin embargo, su regreso podría ser temporal, ya que todavía existen posibilidades de que abandone el futbol mexicano en este mercado.

¿Por qué no llegó Erik Lira al Mónaco?

El conjunto francés había avanzado en las negociaciones con Cruz Azul para hacerse de los servicios del futbolista mexicano. El acuerdo contemplaba una operación cercana a los 9.2 millones de dólares fijos, además de distintas variables.

La transferencia, sin embargo, dependía de otro movimiento. Mónaco necesitaba liberar una plaza para un jugador extracomunitario mediante la salida del estadounidense Folarin Balogun, quien tenía encaminado un posible traspaso al Everton.

Al no concretarse esa operación, el equipo del principado no pudo registrar a Lira y la negociación terminó por cancelarse.

El director general del Mónaco, Thiago Scuro, explicó que la operación con el mexicano prácticamente estaba cerrada, pero dependía de liberar ese espacio en la plantilla.

Lira analiza otras opciones

Aunque el acuerdo con Mónaco se frustró, el panorama para el mediocampista mexicano todavía no está definido.

Lira mantiene contrato con Cruz Azul, pero existen alternativas para que pueda continuar su carrera fuera de México. Una de ellas es una propuesta del Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos.

Además, el jugador y su entorno revisan posibilidades en algunas ligas europeas que todavía mantienen abierto su periodo de registros, de acuerdo con el calendario correspondiente de la FIFA.

Por ello, su regreso a La Noria no necesariamente significa que permanecerá toda la temporada con Cruz Azul.

¿Qué sigue para Erik Lira?

Por ahora, el futbolista volvió a ponerse a disposición del cuerpo técnico de La Máquina mientras se define su futuro.

Después de que el fichaje por Mónaco se resolviera de manera negativa, Cruz Azul deberá esperar para conocer si llega una nueva propuesta que convenza al club y permita concretar la salida del mediocampista.

Mientras tanto, Erik Lira ya trabaja nuevamente con Cruz Azul, aunque su situación podría cambiar si alguna de las alternativas que analiza se convierte en una oferta formal durante los próximos días.