Vico C y 5 de septiembre: quién es Marangely, la hija que inspiró el famoso tema

Cada año, cuando llega el 5 de septiembre, las redes sociales se llenan de referencias a una canción que se convirtió en una de las piezas más personales de la carrera de Vico C. El tema, inspirado en el cumpleaños de su hija, volvió una fecha del calendario en una especie de tradición digital.

La canción “5 de septiembre” fue lanzada en 2003 como parte del álbum En honor a la verdad y nació como una dedicatoria del rapero puertorriqueño a Marangely Lozada Trinidad, quien en aquel momento cumplía 13 años.

Más que una felicitación de cumpleaños, Vico C plasmó en la letra sus emociones como padre frente al crecimiento de su hija. El paso de la niñez a la adolescencia despertó en él sentimientos de nostalgia, preocupación y temor ante las experiencias que Marangely podría enfrentar.

¿Por qué se hizo viral el 5 de septiembre?

La fecha adquirió una particular presencia en redes sociales debido a que cada año los usuarios recuperan fragmentos y referencias al tema. Frases como “hoy es 5 de septiembre” se volvieron recurrentes, especialmente entre quienes descubrieron la canción a través de plataformas digitales.

Lo que comenzó como una composición dedicada a una hija terminó convirtiéndose en una canción asociada directamente con una fecha específica.

Uno de los aspectos más particulares de la historia es que Vico C escribió el tema mientras se encontraba privado de la libertad en Florida, donde cumplía una condena de seis meses relacionada con un caso por posesión de sustancias.

¿Quién es Marangely Lozada?

Con el paso de los años, Marangely dejó atrás aquella etapa de adolescencia que inspiró la canción y construyó su propia trayectoria profesional.

La hija de Vico C estudió Educación Infantil y se dedicó a la enseñanza de artes plásticas para niños, niñas y adolescentes. También creó Educreativo, un proyecto enfocado en productos y experiencias educativas para el público infantil.

Su vida familiar también cambió con los años. En 2023 celebró su cumpleaños número 33 junto a su esposo y sus dos hijos.

La historia de Marangely también ha estado relacionada con momentos que recibieron atención pública. En 2019 habló sobre una relación sentimental que mantuvo con el exboxeador puertorriqueño Juan Manuel López Rivera, conocido como “Peki”.

En aquella conversación relató aspectos de una relación que describió como complicada y habló sobre la importancia de reconocer y atender las situaciones de violencia dentro de las parejas.

Vico C, una figura histórica del rap en español

Luis Armando Lozada Cruz, conocido artísticamente como Vico C, comenzó su carrera musical en Puerto Rico durante la década de 1980 y se convirtió en una de las figuras fundamentales para el desarrollo del rap en español.

En 1987 comenzó a ganar reconocimiento bajo el nombre de Vico C y un año después presentó “No a las drogas”, uno de los primeros temas de su trayectoria.

En 1989 llegó La recta final, producción que marcó una etapa importante en su carrera profesional. Desde entonces, el artista ha construido una discografía que abarca varias décadas.

Entre sus principales producciones se encuentran:

La recta final — 1989

Misión: La cima — 1990

Hispanic Soul — 1991

Xplosion — 1993

Con poder — 1996

Aquel que había muerto — 1998

Emboscada — 2002

En honor a la verdad — 2003

Desahogo — 2005

Babilla — 2009

Pánico — 2023

A lo largo de su carrera, el rapero ha recibido reconocimientos como premios Grammy Latino y Billboard de la Música Latina, además de certificaciones por las ventas de sus producciones.

Una canción que quedó ligada al calendario

Más de dos décadas después de su lanzamiento, “5 de septiembre” continúa apareciendo en las conversaciones digitales cada vez que llega esta fecha.

Lo que para Vico C comenzó como una reflexión personal sobre el crecimiento de su hija terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos recurrentes de las redes sociales: cada año, el 5 de septiembre, la canción vuelve a sonar y nuevas generaciones descubren la historia que existe detrás de ella.