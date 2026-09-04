Amarran a empleados de Obras Públicas en Iturbide, Hopelchén; exigen calles nuevas

En la comunidad de Iturbide, Hopelchén, la tarde de este viernes fueron retenidos y amarrados tres empleados municipales en los pasillos de la comisaría, debido a la indignación de los pobladores ante la negativa del Ayuntamiento de construir calles nuevas en la localidad.

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De acuerdo con datos recabados, un grupo de aproximadamente 30 habitantes, encabezado por el comisario municipal Yanuario Ayil Torres, retuvo a José Filiberto Chí Yeh, Miguel Aké y Wilfrido Balam Cobá, supervisores de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Los trabajadores fueron sentados en sillas dentro del edificio de la comisaría y atados de brazos y hombros con cuerdas, permitiéndoles únicamente realizar llamadas telefónicas para reportar la situación a sus superiores.

Trascendió que el enojo comunitario surgió porque la comuna solo pretende rehabilitar tres arterias existentes, mientras que los vecinos exigen la construcción de calles completamente nuevas ante el deterioro severo de las vialidades.

Al lugar acudió el secretario del Ayuntamiento, Herminio May Dzib, quien entabló un diálogo con las autoridades locales y se comprometió a analizar las demandas de la población. Tras los acuerdos alcanzados, los tres empleados fueron liberados al cabo de una hora de retención.

JGH