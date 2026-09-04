Yuridia y Lolita Cortés vivien emotivo reencuento en pleno concierto en el Estadio GNP

Uno de los momentos más paralizantes de la televisión mexicana fue entre Yuridia y Lolita Cortés, quienes formaron parte de ‘La Academia’, donde salieron algunos cantantes. Ahora, después de varios años, ambas famosas volvieron a revivir el momento, pero en uno de los escenarios más grandes de nuestro país, como lo es el Estadio GNP Seguros.

El día de ayer, jueves 3 de septiembre, la cantautora arrancó con su gira ‘Las Cartas Sobre La Mesa Tour’, siendo la primera cantante mujer del género regional mexicano en conseguir llenar el lugar.

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Así fue el reencuentro de Yuridia y Lolita Cortés

Durante su presentación, pidió una pausa y volvió a 2005, cuando una joven tenía mucho miedo sobre el futuro, principalmente por convertirse en un "producto plástico" y era fuertemente criticada por la llamada ‘Jueza de hierro’.

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Yuridia: “Lola, ¿qué vas a hacer? A lo mejor voy a ser uno de esos artistas de plástico”

Lola Cortés: “¡No! Tú vas a ser una gran cantante...”

Yuridia: “¿Como Valeria Lynch o Amanda Miguel?”

Lola Cortés: “¡No, no! ¡Tú vas a ser Yuridia!”

Ambas mujeres hicieron estallar al público y se dieron un gran abrazo, con eso dejaron claro que el episodio de hace algunos años quedó completamente atrás.

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