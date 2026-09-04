Gustavo Cerati: 12 años de su muerte y las 20 frases que quedaron para la historia

Doce años han pasado desde que la voz de Gustavo Cerati dejó de escucharse en un escenario, pero su música nunca dejó de sonar. El 4 de septiembre de 2014, el líder de Soda Stereo murió a los 55 años, después de permanecer cuatro años en coma a consecuencia del accidente cerebrovascular que sufrió en mayo de 2010, tras ofrecer un concierto en Caracas, Venezuela.

Su partida marcó al rock latinoamericano. Sin embargo, lejos de desaparecer, Cerati se convirtió en una presencia permanente: en las canciones de Soda Stereo, en sus discos como solista y, especialmente, en aquellas frases que sus seguidores hicieron propias para hablar del amor, la nostalgia, las despedidas, los sueños y la vida.

Desde "Persiana Americana" hasta "Crimen", pasando por "Puente", "Adiós", "Zona de Promesas" y "Deja vu", su obra dejó expresiones que todavía aparecen en redes sociales, homenajes, tatuajes, despedidas y momentos importantes de la vida de sus seguidores.

Una de las más recordadas es "Poder decir adiós es crecer", de Adiós, una frase que adquirió un significado todavía más profundo después de su muerte. También está "Mereces lo que sueñas", una de las líneas que mejor resume el carácter esperanzador de su obra.

Y, por supuesto, está la despedida que terminó convertida en una de las expresiones más famosas de la música latinoamericana: "Gracias totales". Cerati la pronunció durante el último concierto de Soda Stereo en 1997, sin imaginar que aquellas dos palabras terminarían acompañando su propio legado.

20 frases de Gustavo Cerati que quedarán para la historia

"Gracias totales." — Despedida de Soda Stereo, 1997. "Poder decir adiós es crecer." — Adiós. "Mereces lo que sueñas." — Beautiful. "Siempre es hoy." — Cosas imposibles. "Tarda en llegar y al final hay recompensa." — Zona de promesas. "Usa al amor como un puente." — Puente. "Sacar belleza de este caos es virtud." — Deja vu. "Un hombre alado extraña la tierra." — En la ciudad de la furia. "Lo terrible es morir de sed." — Nací para esto. "Cuando no nos sirven las palabras, llorar es mejor." "Nuestro futuro depende de cómo entendamos el pasado." "El fin de la pasión es que lo oculto se vea." "Lo que seduce nunca suele estar donde se piensa." "Sé que huyo porque amo." — Prófugos. "Sin secretos no hay amor." — Magia. "Si no olvido, moriré." — Crimen. "Recordarte es un hermoso lugar." — Otra piel. "El fin de amar es sentirse más vivo." — Vivo. "Las decisiones siempre llegan tarde." — Colores santos. "Me verás volar por la ciudad de la furia." — En la ciudad de la furia.

Más que frases aisladas, muchas de estas expresiones terminaron funcionando como pequeñas cápsulas de la filosofía artística de Cerati. Sus canciones hablaban de aquello que parecía difícil de explicar: el deseo, la pérdida, la incertidumbre, el amor y la necesidad de seguir adelante.

A 12 años de su muerte, el tiempo parece haber confirmado una de sus propias ideas: hay artistas que dejan de estar físicamente, pero permanecen en las canciones que acompañan la vida de quienes los escucharon.

Y cuando llega septiembre, una vez más, millones de seguidores vuelven a escuchar su voz y repiten aquellas palabras que se transformaron en despedida, homenaje y agradecimiento: