¿Mal presagio o anuncio de lluvia? Esto significa la aparición de cientos de golondrinas en Campeche

Durante los últimos días, enormes grupos de aves identificadas como golondrinas han cubierto distintos puntos del cielo de San Francisco de Campeche, provocando asombro, teorías conspirativas y toda clase de interpretaciones en redes sociales.

Noticia Destacada ¿Anunciaban la tormenta? Golondrinas alborotan el cielo de Campeche antes del aguacero

Uno de los avistamientos más recientes ocurrió la tarde del viernes 4 de septiembre, cuando cientos de aves volaron de manera simultánea sobre viviendas de la capital campechana. Las imágenes muestran cómo la parvada se extiende por una amplia zona mientras el cielo comenzaba a nublarse antes de una tormenta eléctrica.

No fue el primer episodio reciente. El 20 de agosto, otra concentración de miles de aves fue grabada en las inmediaciones de Galerías Campeche. El video alcanzó tal difusión que posteriormente circuló con ubicaciones falsas en otros países como Chile y República Dominicana, aunque una verificación confirmó que fue grabado en la capital campechana.

¿Las golondrinas anuncian lluvia?

Aunque no existe una leyenda documentada exclusiva de la entidad, sí persiste una profunda creencia popular sintetizada en el refrán: “Golondrina en bajo vuelo, anuncia lluvia en el cielo”.

La ciencia respalda esta sabiduría tradicional: las golondrinas se alimentan de insectos en el aire, pero los cambios de humedad, presión atmosférica y viento previos a un temporal obligan a las presas a descender, provocando que las aves bajen su vuelo para cazar. Asimismo, las concentraciones masivas responden a desplazamientos migratorios estacionales y descanso colectivo.

Sin relación con presagios o catástrofes

A pesar de que en plataformas digitales se relacionó el fenómeno con terremotos, huracanes o "el fin de los tiempos", especialistas descartan rotundamente cualquier presagio catastrófico. Por ahora, el evento se confirma como un comportamiento natural de adaptación biológica ante las variaciones del entorno en la entidad.

JGH