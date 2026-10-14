Rafael Caro Quintero comparece en Nueva York sin acuerdo de culpabilidad

La audiencia de Rafael Caro Quintero, narcotraficante mexicano, en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, concluyó tras unos 15 minutos sin que se alcanzara un acuerdo de culpabilidad.

A pesar de que la Fiscalía de los Estados Unidos y la defensa han mantenido conversaciones para una posible salida alterna al proceso, el exlíder del extinto Cártel de Guadalajara mantiene su postura de no culpabilidad.

¿Qué pasó en la última audiencia de Rafael Caro Quintero?

En cuanto al estatus del juicio, el juez declaró el caso como "complejo", lo que otorga un mayor margen de tiempo a ambas partes para preparar el proceso. Por el momento, el inicio del juicio formal se mantiene programado para el 8 de marzo de 2027, aunque esta fecha podría modificarse si llegan a un acuerdo previo.

Respecto a lo que sigue en el caso del narcotraficante, la corte otorgó un plazo de 90 días a los fiscales para definir si buscarán la pena de muerte contra el capo de 73 años.

Debido a la gravedad de este escenario, se determinó asignarle una nueva abogada experta en casos complejos para salvaguardar su defensa legal.