Netflix despedirá a mil empleados: recortará el 6% de su plantilla; su mayor recorte de personal

Netflix prepara una reducción de aproximadamente mil puestos de trabajo, una medida que representa el 6% de su plantilla y que marcaría el mayor recorte de personal de la compañía hasta la fecha, de acuerdo con información publicada por Variety.

Los despidos impactarán principalmente a los equipos de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos, según un correo enviado el miércoles por la mañana a los trabajadores por los codirectores ejecutivos Ted Sarandos y Greg Peters.

En el mensaje, los directivos señalaron que la empresa necesita administrar de manera disciplinada sus recursos humanos y financieros para cumplir con su objetivo de llevar entretenimiento a audiencias de todo el mundo. Un portavoz de la plataforma indicó que no había comentarios adicionales más allá del memorando enviado al personal.

¿Por qué Netflix despedirá a mil empleados?

La decisión llama la atención porque llega después de varios años de crecimiento financiero para la empresa. Durante 2025, Netflix reportó ingresos por 45 mil 200 millones de dólares, un incremento del 16% respecto al periodo anterior, mientras que su beneficio neto alcanzó los 11 mil millones de dólares, un avance del 26%.

Pese a estos resultados, los inversionistas han expresado preocupación por una posible desaceleración de la interacción de los usuarios durante el primer semestre de 2026. Este indicador se relaciona con la manera en que las audiencias utilizan la plataforma y el tiempo que dedican a sus contenidos.

Netflix cuenta con más de 325 millones de clientes en todo el mundo, una base que la mantiene entre los principales servicios de streaming por suscripción. Sin embargo, los resultados financieros positivos no han impedido que la compañía revise la distribución de sus recursos y reduzca su plantilla.

¿Qué áreas de Netflix serán las más afectadas?

Los recortes se concentrarán principalmente en cuatro áreas:

Producto: equipos relacionados con el desarrollo y la experiencia de la plataforma.

equipos relacionados con el desarrollo y la experiencia de la plataforma. Tecnología: personal dedicado a los sistemas y herramientas digitales.

personal dedicado a los sistemas y herramientas digitales. Asuntos legales: trabajadores que atienden los temas jurídicos de la empresa.

trabajadores que atienden los temas jurídicos de la empresa. Recursos humanos: equipos responsables de la gestión del personal.

Por el momento, la compañía no había ofrecido detalles adicionales sobre la distribución exacta de los despidos ni sobre el calendario completo para ejecutar los recortes.