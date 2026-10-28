Turistas denuncian cobros de hasta 550 pesos por Visitax en el aeropuerto de Cancún

El cobro de hasta 550 pesos por persona por concepto de Visitax continúa generando inconformidad entre turistas extranjeros en la Terminal 2 del aeropuerto de Cancún. Varios viajeros aseguraron que desconocían esta contribución y cuestionaron la presión que enfrentan para cubrirla dentro de las instalaciones operadas por el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur).

Tres turistas procedentes de Costa Rica manifestaron su molestia ante el pago adicional durante su visita a Quintana Roo. Dos aceptaron hablar y señalaron que, aunque su estancia de ocho días transcurrió sin contratiempos, la exigencia les dejó una impresión negativa al momento de abandonar el destino.

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Cristina, una de las visitantes, consideró incorrecto el procedimiento, pues era la segunda vez que viajaba al estado y nunca antes había enfrentado una situación similar. También cuestionó que, después de cubrir los boletos de avión, el hospedaje y los alimentos, debiera afrontar un cargo que, aseguró, desconocía.

Fabián, otro de los turistas, reprochó tanto el pago como la forma en que los recaudadores se acercan a los pasajeros. A su juicio, el procedimiento resulta intimidatorio y poco ético, además de perjudicar la imagen de Cancún como destino turístico internacional. Un tercer costarricense también expresó su inconformidad, aunque prefirió no ser grabado.

Asur guarda silencio ante los reclamos de los viajeros en la Terminal 2, mientras la Dirección de Turismo reconoció las quejas e informó que revisaría la situación con Sefiplan. / POR ESTO!

La controversia gira en torno a la diferencia entre la tarifa anunciada y el monto exigido. En diciembre del 2025, el Gobierno de Quintana Roo informó que el Visitax se mantendría en 285 pesos durante el 2026; sin embargo, en los módulos aeroportuarios se han documentado cobros de hasta 550 por persona, es decir, 265 más que la cantidad comunicada.

Aunque se trata de un derecho estatal y no de una tarifa aeroportuaria, los puntos de recaudación funcionan dentro de la terminal concesionada a Asur. Esta ubicación coloca al aeropuerto en el centro de las quejas, pues los viajeros se enfrentan directamente al procedimiento durante su paso por las instalaciones.

El secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto, reconoció el lunes las inconformidades relacionadas con el comportamiento de los recaudadores e indicó que el asunto se revisaba con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Mientras las autoridades mantienen el gravamen y analizan el mecanismo de cobro, los módulos continúan operando dentro de la terminal.

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La situación plantea interrogantes sobre las medidas que podrían adoptar las autoridades y Asur, como operador de las instalaciones, para atender las quejas y evitar que los visitantes se sientan presionados a pagar una contribución que aseguran desconocer.

Hasta el cierre de esta edición, Asur no había emitido una postura sobre las inconformidades expresadas por los turistas costarricenses ni sobre las acciones que implementará para supervisar el trato a los pasajeros en la Terminal 2.