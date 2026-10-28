México expresa condolencias por choque de trenes en España; SRE activa contacto consular para mexicanos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó este miércoles 28 de octubre de 2026 sus condolencias al Gobierno y al pueblo de España por el accidente ferroviario ocurrido en Urda, provincia de Toledo, donde dos trenes de alta velocidad colisionaron y dejaron decenas de víctimas.

A través de su cuenta oficial de X, la Cancillería mexicana manifestó su solidaridad con las personas afectadas, sus familiares y la sociedad española, ante las consecuencias del siniestro.

Asimismo, la dependencia puso a disposición de los mexicanos que se encuentran en España un número de contacto de la Embajada de México para solicitar asistencia o protección consular.

SRE expresa solidaridad con España por accidente ferroviario

En su mensaje, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó el accidente registrado en Toledo y transmitió sus condolencias a las autoridades españolas.

La dependencia señaló que México acompaña a las familias de las víctimas y a las personas afectadas por el choque ferroviario.

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El pronunciamiento ocurrió después de que las autoridades españolas desplegaran equipos de emergencia para atender a los pasajeros y realizar labores de búsqueda en los trenes involucrados.

¿Cuál es el teléfono de emergencia para mexicanos en España?

La Cancillería informó que los ciudadanos mexicanos que requieran orientación, asistencia o protección consular pueden comunicarse directamente con la Embajada de México en España.

CONTACTO CONSULAR

Embajada de México en España

+34 660 862 625

CopiarNúmero difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores para connacionales que necesiten asistencia.

La @SRE_mx expresa sus condolencias al pueblo y al Gobierno de España por el lamentable accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. México manifiesta toda su solidaridad con las personas afectadas, sus familias y la sociedad española en este difícil momento. Las y los connacionales que requieran asistencia o protección consular pueden comunicarse con @EmbaMexEsp: ☎️ +34 660 862 625 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 28, 2026

¿Hay mexicanos afectados por el choque de trenes en Toledo?

En el comunicado difundido por la SRE no se precisó si existen ciudadanos mexicanos entre las personas fallecidas o lesionadas durante el accidente.

Tampoco se informó sobre solicitudes específicas de protección consular relacionadas con el siniestro.

Por ahora, la dependencia mantiene disponible el contacto de la representación diplomática mexicana en España para atender a los connacionales que necesiten apoyo o información.

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