Mercados de Campeche reportan escasez de verduras tras protestas de transportistas

Introductores de productos agrícolas comenzaron a reportar escasez de verduras en los mercados municipales de la capital campechana, tras la interrupción en la llegada de mercancías derivada de las protestas nacionales de transportistas de carga, quienes exigieron reducir las tarifas de peaje, atender los costos de los servicios de grúa, reforzar la vigilancia y mejorar la infraestructura carretera.

Los comerciantes advirtieron que podría repetirse una situación similar a la del año pasado, cuando los bloqueos carreteros realizados por transportistas en demanda de las mismas condiciones provocaron retrasos en la entrega de productos perecederos, como verduras y frutas. Debido a las demoras, parte de la mercancía llegó en mal estado, lo que obligó a los introductores a rematarla y asumir pérdidas económicas.

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Aunque ayer se dieron a conocer noticias favorables, luego de que representantes de los transportistas anunciaran el retiro de los bloqueos carreteros y la suspensión de las movilizaciones, persiste la preocupación entre los comerciantes. La decisión se produjo después de que representantes del Gobierno Federal se comprometieran a atender las demandas relacionadas con asuntos fiscales, seguridad y rehabilitación de las vías de comunicación.

Esto ocurrió tras una reunión con representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y otras organizaciones, quienes acordaron con las autoridades federales sostener un encuentro directo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Comenzaron a escasear algunos productos, como las verduras, por los bloqueos, y con ello comenzó a bajar la venta. En nuestro caso, empezaron a escasear el pepino, la calabaza italiana y otras legumbres. Si la mercancía no llega a tiempo, se echa a perder en los camiones de carga y suponemos que esto también puede afectar el suministro de alimentos a los supermercados”, manifestó Ámbar Martínez, introductora de verduras.

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Los introductores advirtieron que la escasez de productos podría ocasionar un incremento en los precios, justo en plena temporada de las festividades del Día de Muertos.

“Esperábamos que llegara el producto, pero no llegó. La verdura sigue sin llegar y la mercancía puede echarse a perder durante el trayecto. En nuestro caso, a quienes introducimos papas no nos ha afectado por ahora, pero el año pasado sí sufrimos pérdidas: cien cajas de papas llegaron en mal estado y tuvimos que venderlas a menor precio”, indicó Silvia Guillén, introductora.

Ante esta situación, los consumidores esperan que no se registre escasez de alimentos en los supermercados, que representan una alternativa de compra, aunque sus precios suelen ser un poco más elevados.