Claudia Sheinbaum pide investigar contratos del INE desde 1999 y acabar con los “coyotes electorales”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó una auditoría profunda a los contratos de material electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos electorales estatales, con el objetivo de investigar posibles irregularidades en las adjudicaciones realizadas durante más de dos décadas.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 28 de octubre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que las investigaciones no deben limitarse a la administración de Guadalupe Taddei Zavala, quien recientemente renunció a la presidencia del INE.

Sheinbaum señaló que existen antecedentes de controversias por contrataciones de empresas proveedoras de material electoral desde 1999, por lo que consideró necesario revisar los convenios y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.

Sheinbaum exige auditoría al INE y revisión de contratos desde 1999

La presidenta explicó que solicitó revisar los antecedentes de las empresas dedicadas a producir material electoral, particularmente aquellas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.

Como referencia, mencionó una publicación de El Universal de mayo de 2005, relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del entonces Instituto Electoral del Estado de México.

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Según expuso, las controversias por estos proveedores comenzaron en 1999 y derivaron posteriormente en la renuncia de funcionarios electorales estatales.

Sheinbaum pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise las contrataciones, identifique a los participantes en los procedimientos y determine si existieron irregularidades.

"Si es necesario una denuncia penal, que procedan las denuncias penales", afirmó.

La mandataria aclaró que primero deben realizarse las auditorías y establecerse las responsabilidades correspondientes, sin dar por acreditados los señalamientos.

Sheinbaum propone que Talleres Gráficos de México produzca material electoral

La presidenta planteó fortalecer Talleres Gráficos de México para que la empresa pública participe de manera más amplia en la producción de documentación y materiales utilizados durante las elecciones.

Señaló que actualmente existe un grupo reducido de empresas privadas que obtiene contratos para suministrar estos productos a los institutos electorales.

Sheinbaum utilizó la expresión “coyotes electorales” para referirse a los intermediarios y proveedores que, según sus señalamientos, han acumulado contratos durante años.

La propuesta contempla ampliar la capacidad de impresión del Estado mexicano y establecer mecanismos de transparencia que permitan supervisar la contratación y producción del material electoral.

Sheinbaum explica cómo llegó Guadalupe Taddei a la presidencia del INE

La mandataria también repasó la trayectoria de Guadalupe Taddei para responder a los señalamientos sobre su presunta cercanía con Morena.

Recordó que en 2014 fue designada presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora por el Consejo General del INE, encabezado entonces por Lorenzo Córdova Vianello.

Posteriormente, en marzo de 2023, Taddei fue designada consejera presidenta del INE mediante un procedimiento de insaculación realizado por la Cámara de Diputados, después de que los legisladores no alcanzaran la mayoría requerida para elegir a las nuevas consejerías.

Sheinbaum sostuvo que estos antecedentes deben considerarse al analizar la trayectoria de la exfuncionaria electoral.

Sheinbaum descarta riesgos para las elecciones de 2027

La presidenta aseguró que las investigaciones sobre contrataciones y la salida de Guadalupe Taddei no ponen en riesgo los comicios de 2027.

Recordó que el Consejo General del INE nombró a Blanca Cruz como presidenta interina, mientras se desarrolla el procedimiento para elegir a quien ocupará definitivamente el cargo.

"No están en duda las elecciones del 27, de ninguna manera", afirmó.

Sheinbaum consideró que la revisión de contratos debe realizarse con transparencia y sin limitarse a los últimos años de administración del instituto.

Finalmente, reiteró que la ASF debe investigar los antecedentes de las empresas proveedoras, deslindar responsabilidades y promover las acciones legales correspondientes si encuentra posibles delitos.

IO