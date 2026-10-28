Sorteos de la Conavi para Vivienda para el Bienestar en Yucatán serán este 30 de octubre

Los solicitantes del Programa Vivienda para el Bienestar en los municipios de la región no necesitarán llegar de madrugada ni pasar la noche en el lugar para participar en el sorteo a efectuarse en breve, informó personal de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, la cita será el próximo viernes en el campo de beisbol Antonio ‘Negro’ Aguilar.

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Uno de los puntos que se busca aclarar entre los solicitantes es que durante el procedimiento se sortearán los folios de registro y no los nombres de las personas, por lo que no es necesario llegar con varias horas de anticipación para intentar asegurar un lugar.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la población para acudir con tranquilidad y evitar aglomeraciones innecesarias en las inmediaciones del recinto deportivo.

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Asimismo, señalaron que los resultados se darán a conocer por medio de los canales oficiales de la Conavi. Por ello, se recomendó a los interesados mantenerse atentos a las publicaciones institucionales y consultar únicamente las fuentes autorizadas para saber a los ganadores, con el propósito de evitar confusiones o caer en posibles engaños relacionados con el programa.

La jornada del 30 de octubre se desarrollará de manera simultánea en seis sedes de Yucatán: Izamal, Progreso, Espita, Xocchel, Tzucacab y Valladolid.