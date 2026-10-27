Ariadna Montiel celebra triunfo de Lula en Brasil y anuncia que Morena analizará su estrategia electoral

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil y destacó que su triunfo representa una oportunidad para fortalecer la cooperación entre fuerzas políticas progresistas de América Latina.

Durante su conferencia de prensa semanal, la dirigente morenista señaló que el resultado electoral del domingo 25 de octubre de 2026 demuestra, desde su perspectiva, la importancia de la organización territorial y la movilización ciudadana frente a los partidos de derecha.

Montiel explicó que una delegación de Morena acudió a Brasil para observar el proceso electoral y conocer las estrategias que permitieron a Lula remontar los resultados de la primera vuelta.

Ariadna Montiel destaca reelección de Lula da Silva en Brasil

La dirigente nacional de Morena expresó su satisfacción por la continuidad del gobierno brasileño y afirmó que existen coincidencias entre los proyectos políticos de Lula da Silva y el partido mexicano.

Entre ellas destacó el combate a la pobreza, la ampliación de los programas sociales y la búsqueda del bienestar de la población.

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"Nuestros proyectos son proyectos hermanos", afirmó Montiel, al señalar que ambas fuerzas políticas comparten objetivos relacionados con la reducción de las desigualdades sociales.

De acuerdo con los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Lula da Silva obtuvo 51.79 por ciento de los votos válidos, frente al 48.21 por ciento de Flávio Bolsonaro, en la segunda vuelta presidencial.

Morena envió una delegación para observar las elecciones de Brasil

Ariadna Montiel informó que integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, representantes de distintas secretarías partidistas y legisladores mexicanos viajaron a Brasil para dar seguimiento al proceso electoral.

Explicó que el objetivo fue conocer la experiencia de organización de las fuerzas políticas que respaldaron a Lula, particularmente después de que el mandatario brasileño quedara en segundo lugar durante la primera vuelta.

La dirigente consideró que el trabajo realizado entre ambas jornadas electorales puede aportar elementos para las actividades de organización de Morena en México.

Asimismo, señaló que el partido busca recuperar experiencias internacionales relacionadas con las campañas digitales, la movilización territorial y la participación de simpatizantes.

Morena prepara documento sobre estrategias de la derecha internacional

La presidenta morenista adelantó que su partido trabaja en un documento para analizar las acciones de movimientos políticos de derecha en distintos países.

Según explicó, el material busca reunir experiencias internacionales que permitan a Morena comprender los cambios en las estrategias electorales y de comunicación política.

Montiel sostuvo que el partido continuará con sus actividades de organización territorial y fortalecerá su presencia en plataformas digitales.

También cuestionó las actividades internacionales de dirigentes opositores mexicanos, entre ellos Alejandro Moreno, del PRI, y Jorge Romero, del PAN, a quienes acusó de buscar respaldo político fuera del país.

Estas afirmaciones forman parte de la postura política expresada por la dirigente durante su conferencia.

Ariadna Montiel destaca importancia de la organización territorial

Montiel consideró que uno de los principales elementos del triunfo de Lula fue la movilización de sus simpatizantes después de la primera vuelta electoral.

El presidente brasileño consiguió revertir la ventaja inicial de Flávio Bolsonaro y obtuvo más de 64 millones de votos en la segunda vuelta, según las cifras oficiales.

La dirigente explicó que Morena continuará con el trabajo de organización en comunidades y con el análisis de las estrategias electorales utilizadas por otras fuerzas políticas.

Finalmente, reiteró que su partido buscará mantener vínculos con movimientos progresistas internacionales y aprovechar las experiencias observadas durante las elecciones presidenciales de Brasil.

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