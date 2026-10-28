México busca acuerdo con Trump antes del 3 de noviembre; exige reducir aranceles a autos, acero y aluminio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su Gobierno mantiene negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo comercial antes de las elecciones intermedias estadounidenses del próximo 3 de noviembre, aunque reconoció que todavía existen diferencias sobre los aranceles impuestos a productos mexicanos.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 28 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha sostenido conversaciones recientes con funcionarios estadounidenses para avanzar en los temas pendientes.

Sheinbaum precisó que una de las principales prioridades de México es conseguir una reducción importante de los aranceles aplicados a automóviles, acero y aluminio, al amparo de la Sección 232 de la legislación comercial estadounidense.

México busca reducir aranceles antes de las elecciones de Estados Unidos

La presidenta señaló que Marcelo Ebrard sostuvo conversaciones con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para analizar la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes del 3 de noviembre.

Indicó que las negociaciones han permitido resolver prácticamente todos los señalamientos estadounidenses relacionados con las denominadas barreras no arancelarias.

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Sin embargo, reconoció que todavía no existe un entendimiento sobre las reducciones arancelarias que México considera prioritarias.

"Nosotros queremos disminución importante en los aranceles de la llamada 232, que es automóviles y acero y aluminio", afirmó.

Sheinbaum reconoce avances, pero descarta un acuerdo cerrado con Trump

La mandataria afirmó que existe un ambiente favorable de comunicación entre ambos gobiernos, aunque todavía hay diferencias que impiden concretar un entendimiento.

Explicó que las conversaciones continuarán independientemente del resultado de las elecciones intermedias estadounidenses.

"Hay muchos avances, pero todavía hay temas en donde no llegamos a algún acuerdo", reconoció.

Sheinbaum también señaló que el presidente Donald Trump ha realizado declaraciones sobre la cercanía de un posible acuerdo comercial, pero evitó establecer una fecha para concretarlo.

Por separado, Marcelo Ebrard había reconocido el 27 de octubre que las negociaciones sobre los aranceles de la Sección 232 continúan, aunque advirtió que es difícil establecer cuándo se conocerán los resultados.

Sheinbaum y Trump tendrán la decisión final sobre el acuerdo comercial

Al ser cuestionada sobre la importancia de sus conversaciones directas con Donald Trump, la presidenta explicó que ambos mandatarios tienen la última palabra en las negociaciones.

Detalló que Marcelo Ebrard y su equipo presentan las propuestas comerciales y mantienen informada a la Presidencia sobre los avances, para que posteriormente se tomen las decisiones correspondientes.

Sheinbaum indicó que el procedimiento es similar en Estados Unidos, donde los secretarios y representantes comerciales presentan las propuestas al presidente Trump.

"En mi caso, soy la que determino si está bien o no al final, con toda la información que me dan los secretarios", puntualizó.

México mantendrá negociaciones comerciales después del 3 de noviembre

La presidenta reiteró que su administración busca alcanzar acuerdos que beneficien a ambas economías, sin comprometer la soberanía nacional.

Aunque México pretende lograr una reducción de aranceles antes de las elecciones estadounidenses, aclaró que el diálogo continuará si no se alcanza un entendimiento en ese plazo.

Por ahora, México y Estados Unidos mantienen abiertas las negociaciones sobre los aranceles al acero, aluminio y automóviles, sin que exista un anuncio definitivo sobre su reducción.

Sheinbaum pidió mantener la paciencia ante el desarrollo de las conversaciones y señaló que su Gobierno continuará trabajando para conseguir condiciones comerciales favorables para México.

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