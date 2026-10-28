Ayuntamiento de Tenabo enfrenta 88 asuntos laborales y adeudos millonarios

El Ayuntamiento de Tenabo mantiene 88 asuntos laborales pendientes, luego de que varios expedientes concluyeron por el fallecimiento de los demandantes, la resolución de los conflictos o el desistimiento de las denuncias, informó la presidenta municipal Mariela Sánchez Espinosa.

Explicó que, al inicio de estos procesos, el número de casos era mayor; sin embargo, durante los últimos 11 años la cifra disminuyó por distintas circunstancias; de los asuntos que aún permanecen activos cuatro se encuentran en una etapa avanzada de ejecución de pago, con un monto acumulado de 27 millones de pesos.

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Destacó que su administración llegó a un acuerdo para resolver el expediente de mayor cuantía, cuyo monto asciende a casi 21 millones de pesos, e indicó que el convenio ya se encuentra firmado, luego de aproximadamente año y medio de conversaciones con la persona demandante.

La alcaldesa precisó que el caso había llegado hasta un juzgado federal antes del inicio de su gestión, instancia que determinó la obligación de cubrir el pago correspondiente y advirtió sobre las posibles consecuencias para las administraciones que incumplieran con la resolución.

En cuanto a los seis millones de pesos restantes de los cuatro expedientes prioritarios, Sánchez Espinosa reconoció que todavía existen dificultades para concretar acuerdos de pago. Explicó que los ajustes presupuestales derivados de la situación de las finanzas públicas federales también afectaron los recursos destinados a los municipios, lo que redujo el margen de maniobra para atender compromisos extraordinarios.

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La edil indicó que una de las prioridades de su administración es garantizar los salarios y las prestaciones del conjunto de los trabajadores del Ayuntamiento, sin que ello signifique desconocer los derechos de quienes mantienen demandas laborales.

De igual forma consideró que ambas obligaciones requieren atención, aunque insistió en la necesidad de proteger el funcionamiento de los servicios municipales y evitar que los compromisos pendientes comprometan la operación de la institución.

Finalmente reconoció que no todas las propuestas de convenio han prosperado, debido a que las partes mantienen distintas posturas sobre las condiciones para liquidar los adeudos. No obstante, reiteró que existe voluntad para continuar el diálogo y encontrar soluciones que permitan cerrar los expedientes pendientes.