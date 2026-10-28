Choque entre motocicleta y triciclo en la avenida Leona Vicario de Cancún deja dos lesionados

Un aparatoso y fuerte percance vehicular registrado durante la mañana de este día dejó como saldo a dos personas lesionadas, entre ellas un adulto mayor que se debate entre la vida y la muerte debido a la gravedad de sus heridas. El incidente ocurrió luego de que un triciclo de carga y una motocicleta colisionaran de manera frontal sobre la concurrida avenida Leona Vicario, a la altura de la escuela primaria Ernesto Villanueva, en las inmediaciones de la Región 231.

​Los hechos se registraron alrededor de las 10:30 horas, cuando las líneas de emergencia del 911 recibieron múltiples llamadas de auxilio por parte de vecinos y comerciantes de la zona, quienes solicitaron la presencia urgente de unidades médicas tras presenciar la magnitud del impacto.

Noticia Destacada Camioneta choca contra poste de la CFE y provoca caos vial en el boulevard Colosio de Cancún

​De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, un señor de la tercera edad acababa de realizar sus compras básicas en una tienda de abarrotes cercana.

Al incorporar su triciclo a la circulación sobre la avenida Leona Vicario, a la altura de la calle 61, aparentemente ingresó en sentido contrario. Desafortunadamente, al invadir el carril contrario, se interpuso en la trayectoria de un motociclista que transitaba sobre la vía con preferencia de paso, pero presuntamente a exceso de velocidad.

​Al percatarse de la maniobra del transeúnte, el motociclista intentó realizar una acción evasiva; sin embargo, dada la velocidad con la que se desplazaba y la corta distancia, le fue imposible esquivar el triciclo.

Ambos conductores fueron trasladados al Hospital General / Erick Díaz

La colisión fue inevitable y de una brutalidad impactante: ambas unidades terminaron destrozadas y sus conductores salieron proyectados brutalmente contra la cinta asfáltica.

​Habitantes de la zona y clientes de locales comerciales contiguos salieron de inmediato a la calle para brindar los primeros auxilios a los involucrados, tratando de protegerlos del tráfico mientras arribaban las asistencias médicas.

​Al sitio se desplazaron paramédicos de una empresa privada, quienes brindaron atención prioritaria al adulto mayor.

Tras la valoración inicial, los socorristas diagnosticaron que presentaba traumatismo craneoencefálico severo y múltiples fracturas expuestas, por lo que fue estabilizado de emergencia y trasladado a toda prisa al Hospital General de la ciudad.

Por su parte, el conductor de la motocicleta también recibió atención por parte de otra ambulancia privada, siendo trasladado al mismo nosocomio para la atención de sus heridas.

Noticia Destacada Camioneta embiste a elemento motorizado de la Dirección de Tránsito Municipal en Cancún

​Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal cerraron momentáneamente el área y tomaron conocimiento de lo sucedido.

Las autoridades indicaron que, debido a la gravedad de las lesiones y las circunstancias del accidente, el caso será turnado a la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades, apoyándose en la revisión de cámaras de videovigilancia de la zona.