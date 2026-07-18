Suprema Corte de Brasil impide visita de Javier Milei a Jair Bolsonaro; endurecen restricciones al expresidente

La Suprema Corte de Brasil rechazó este sábado la posibilidad de que el presidente de Argentina, Javier Milei, visite al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien permanece bajo prisión domiciliaria tras ser condenado por su participación en el intento de impedir la transición presidencial de 2022.

La decisión fue tomada por el ministro Alexandre de Moraes, quien además reforzó las restricciones impuestas a Bolsonaro al prohibirle recibir visitas con fines político-electorales y difundir mensajes de carácter político mientras se desarrolla el proceso electoral en Brasil.

El fallo se conoce días después de que Milei anunciara su intención de viajar a São Paulo el próximo 25 de julio para participar en la convención del Partido Liberal, evento en el que se prevé la proclamación oficial de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario.

Tribunal endurece restricciones contra Jair Bolsonaro

La resolución judicial establece que Jair Bolsonaro no podrá recibir visitas durante los próximos 30 días, medida que responde, según el tribunal, al incumplimiento de una medida cautelar previa.

De acuerdo con la Corte, el expresidente permitió la difusión de una carta con contenido político a través de uno de sus hijos, acción que fue considerada una violación de la prohibición que le impide utilizar redes sociales o transmitir mensajes políticos, incluso mediante terceros.

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Además de impedir el encuentro con Milei, el juez determinó que Bolsonaro tampoco podrá sostener reuniones con objetivos político-electorales hasta que concluyan las elecciones generales programadas para octubre.

Bolsonaro cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado

El exmandatario brasileño, de 71 años, cumple una condena de 27 años de prisión tras ser declarado culpable por planear un intento de golpe de Estado para impedir la llegada al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva después de las elecciones de 2022.

Desde marzo de este año permanece en prisión domiciliaria en Brasilia por razones de salud, bajo un estricto régimen de vigilancia y con diversas limitaciones impuestas por la autoridad judicial.

Entre ellas destaca la prohibición de emitir pronunciamientos políticos o participar, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con campañas electorales.

#judiciales 🇦🇷🇧🇷 | La Corte Suprema de Brasil prohibió al expresidente Jair Bolsonaro recibir la visita del presidente argentino, Javier Milei, luego de que abogados del exmandatario hicieran la solicitud a la Justicia. La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes,… pic.twitter.com/fVGHzHPAdA — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) July 18, 2026

Flávio Bolsonaro critica la decisión judicial

Tras conocerse la resolución, el senador Flávio Bolsonaro cuestionó la decisión del juez Alexandre de Moraes y calificó la restricción general de visitas como un "abuso".

A través de un mensaje difundido en la red social X, el legislador sostuvo que la determinación tiene un trasfondo político y acusó al magistrado de exceder sus facultades.

El caso ocurre en un contexto de alta tensión política en Brasil, donde Flávio Bolsonaro perfila su candidatura presidencial para las elecciones de octubre, en las que enfrentaría al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien buscará un nuevo mandato.

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