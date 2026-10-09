Fuerte sismo de 7.6 grados sacude a Panamá: se reportan daños (VIDEOS)

Panamá fue sacudido por un fuerte sismo de 7.6 grados de magnitud. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:56 p. m. hora local y provocó escenas de pánico, así como la evacuación masiva de edificios en la capital del país.
Aunque inicialmente el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó una magnitud preliminar de 8.0, posteriormente ajustó la medición a la baja.
¿Qué daños se reportan tras sismo en Panamá hoy 9 de octubre?
De momento, las autoridades no reportan víctimas mortales ni daños estructurales graves de manera oficial, aunque persisten reportes de caída de objetos en viviendas y una réplica fuerte de magnitud 6.2. El temblor se llegó a sentir con fuerza en amplias zonas de Costa Rica y Colombia.
¿Por qué tembló en Panamá hoy 9 de octubre?
De acuerdo con expertos, el sismo en Panamá ocurrió debido a la compleja interacción tectónica entre múltiples placas que rodean al istmo. Geológicamente, el país se ubica sobre una estructura conocida como la microplaca de Panamá, la cual está sometida a constantes tensiones por el movimiento de grandes bloques a su alrededor.