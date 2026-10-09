Fuerte sismo de 7.6 grados sacude a Panamá: se reportan daños (VIDEOS)

Panamá fue sacudido por un fuerte sismo de 7.6 grados de magnitud. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:56 p. m. hora local y provocó escenas de pánico, así como la evacuación masiva de edificios en la capital del país.

Señor temblor que se acaba de sentir en Ciudad de Panamá. Cc @tvnnoticias https://t.co/Pfe5FP6ZoV — Freddy Pitti (@freddypitti) October 9, 2026

Aunque inicialmente el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó una magnitud preliminar de 8.0, posteriormente ajustó la medición a la baja.

#Atención #URGENTE 🚨 Un fuerte terremoto se sintió luego del mediodía de este viernes 9 de octubre en Panamá. Aunque aún no hay reportes oficiales de las autoridades, se pudo conocer que el sismo se sintió en Costa Rica y Colombia. En videos se observa a las personas evacuando algunos lugares y edificios en la ciudad de Panamá. #NoticiaEnDesarrollo — Soy Charles Niño ® (@charlessradio) October 9, 2026

¿Qué daños se reportan tras sismo en Panamá hoy 9 de octubre?

De momento, las autoridades no reportan víctimas mortales ni daños estructurales graves de manera oficial, aunque persisten reportes de caída de objetos en viviendas y una réplica fuerte de magnitud 6.2. El temblor se llegó a sentir con fuerza en amplias zonas de Costa Rica y Colombia.

Imágenes del puente Centenario mientras se registraba el temblor de 7.2 grados. https://t.co/mhcXfnm9Vl — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

¿Por qué tembló en Panamá hoy 9 de octubre?

De acuerdo con expertos, el sismo en Panamá ocurrió debido a la compleja interacción tectónica entre múltiples placas que rodean al istmo. Geológicamente, el país se ubica sobre una estructura conocida como la microplaca de Panamá, la cual está sometida a constantes tensiones por el movimiento de grandes bloques a su alrededor.