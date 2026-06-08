Reportan sismo en el Caribe perceptible en Mérida y otros municipios de Yucatán; Joaquín Díaz Mena llama a la calma

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó este lunes que alrededor de las 12:25 horas se registró un sismo de magnitud preliminar entre 6.1 y 6.4 en aguas del Mar Caribe, frente a Cuba, el cual fue percibido en distintas zonas de la Península de Yucatán.

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De acuerdo con la publicación realizada por el mandatario estatal en redes sociales, el movimiento telúrico se sintió principalmente en ciudades como Cancún, Chetumal, Tizimín y Mérida, generando reportes ciudadanos en varios puntos de Yucatán y Quintana Roo.

Alrededor de las 12:25 horas se reportó un sismo de magnitud preliminar entre 6.1 y 6.4 en aguas del Mar Caribe, frente a Cuba, percibido en diversas zonas de Quintana Roo y Yucatán, principalmente en Cancún, Chetumal, Tizimín y Mérida.



Hemos activado los protocolos de… — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) June 8, 2026

Ante esta situación, el Gobierno del Estado activó los protocolos de seguimiento y mantiene comunicación con autoridades de Protección Civil, municipios y dependencias correspondientes para monitorear cualquier posible afectación.

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“Les pido mantenerse atentos a la información oficial. Hasta el momento no se reportan daños”, señaló el gobernador.

Protección Civil Yucatán (Procivy) detalló que el sismo alcanzó una magnitud de 6.4, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El informe preliminar indica que el evento ocurrió este 8 de junio de 2026 a las 18:00:27 UTC, con epicentro a 118 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, Cuba, y una profundidad de 33 kilómetros.

Las coordenadas compartidas por el USGS ubicaron el movimiento telúrico en los 22.800 grados de latitud norte y 85.300 grados de longitud oeste, en una región del Caribe caracterizada por la convergencia de importantes sistemas tectónicos.

Confirmó que, hasta el momento, no existen reportes de daños en Yucatán; sin embargo, como medida preventiva continúan activos los protocolos de verificación en zonas consideradas vulnerables.

Las autoridades recomendaron a la población revisar la estructura de sus viviendas y mantenerse atenta a los comunicados oficiales. En caso de emergencia, se pidió comunicarse al número 9-1-1.