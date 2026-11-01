Jet privado se estrella en zona residencial de Palm Beach, Florida; reportan víctimas mortales | VIDEO

Este domingo 1 de noviembre de 2026, un avión jet privado sufrió un grave accidente al estrellarse en una zona residencial de Palm Beach, Florida. La aeronave, que había despegado desde Austin, Texas, y tenía como destino final Bahamas, registró un descenso vertiginoso antes de precipitarse a tierra en las inmediaciones de la zona de Greenacres.

Se reportó que el avión era un modelo Learjet 60, mismo que sufrió fallas y terminó cayendo cerca de la zona de Greenacres / Lake Worth Beach, al sur de West Palm Beach. Se informó que la aeronave impactó sobre Military Trail, una arteria vial y afectó la zona colindante de casas rodantes.

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Así fue el impacto del jet privado en Palm Beach

El impacto generó una fuerte explosión y provocó un voraz incendio que afectó la calle donde cayó y destruyó una casa rodante de la zona. Además, la colisión derribó líneas de alta tensión, dispersando escombros en un amplio radio; generando pánico entre los vecinos de la zona.

Se reportó que las nueve personas que viajaban a bordo de la aeronave perdieron la vida en el accidente; tras el impactó del jet en la arteria vial las autoridades locales junto con equipos de emergencia acudieron de inmediato para sofocar las llamas y acordonar el área del siniestro.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) informaron que han iniciado formalmente las investigaciones para determinar las causas mecánicas u operativas del desplome. Por el momento, la identidad de los ocupantes no ha sido revelada oficialmente.

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