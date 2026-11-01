FGR nombra a Sol Salgado nueva fiscal de Desaparición Forzada.

La Fiscalía General de la República (FGR) hizo oficial la designación de María Sol Berenice Salgado Ambros como la nueva titular de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. Una posición que había permanecido sin titular desde la salida de Martha Lidia Pérez Gumercindo, quién abandonó el cargo en 2025.

Ernestina Godoy Ramos que es la Fiscal General de la República (FGR), fue la encargada de anunciar el nombramiento por medio de sus redes sociales. La institución confirmó que Sol Slgado asumirá sus funciones de manera efectiva a partir del próximo 17 de noviembre de 2026.

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Trayectoria de Sol Salgado nueva fiscal de Desaparición Forzada

María Sol Berenice Salgado Ambros es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). Dentro de su trayectoria destaca haber sido la primera titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de México.

Además de haber colaborado anteriormente en la entonces Procuraduría General de la República dentro de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Cuenta también con experiencia en impartición de capacitaciones a fuerzas de seguridad como la Guardia Nacional y células de búsqueda locales.

La Fiscalía General de la República informa que, a partir del próximo 17 de noviembre, María Sol Berenice Salgado Ambros, asumirá la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. Cuenta con una amplia trayectoria en la investigación de los delitos de desaparición, la búsqueda de personas y la atención a víctimas. Su experiencia en estos ámbitos contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales, al desarrollo de las labores de investigación y búsqueda, así como a la coordinación interinstitucional para hacer frente a estos delitos. Con este nombramiento, la FGR busca consolidar sus capacidades de investigación para avanzar en el acceso a la justicia, el esclarecimiento de los hechos y la garantía del derecho de toda persona a ser buscada. La institución brindará continuidad a las investigaciones, dará seguimiento a los compromisos y fortalecerá el diálogo directo con las familias, ello será prioridad en esta nueva etapa. Sabemos que la confianza se construye con escucha, trabajo y resultados. — FGR México (@FGRMexico) October 31, 2026

El nombramiento se produce en un escenario de continúas exigencias por parte de colectivos de familiares de personas desaparecidas hacia las autoridades locales y federales para agilizar diligencias, asignar recursos y obtener avances concretos en las carpetas de investigación.

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